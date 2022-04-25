▲ 【航空解禁】基金公會：香港急須通關時間表、促減隔離日數 「機構星港二選一大多只選新加坡」

香港5月1日放寬航空出入境要求，重新容許非香港居民入境待遇與港人看齊，惟仍較不少金融中心嚴格。香港投資基金公會最新表示，香港在進出自由度遠遠不及其他國際金融中心，不少國際資產管理公司駐港辦事處都有員工申請遷移到新加坡等城市，港府有急切性就通關及入境免隔離提供更清晰路線圖及時間表。

投資基金公會呼籲，短期內考慮容許觀光旅客及商務旅客家居隔離，並減少隔離日數以及取消航班熔斷機制。

投資基金公會主席鄒建雄指，歡迎香港放寬航空限制，但形容熔斷機制依然是旅客踏足香港的「絆腳石」。他續指，不少離港人才都是區域性職位，管理亞洲區產品或業務，若會員要在駐香港或新加坡「二選一」，大多都會選擇新加坡，因其職務要求其能穿梭不同城市，新加坡明顯更為方便，香港需要有清晰時間表，才可挽留相關人才‵。

投資基金公會：與國際、內地通關同樣重要 有能力就應「盡做」

投資基金公會表示，近期諮詢會員對香港防疫政策意見，形容該會75間企業會員大多為國際資產管理公司，總資產管理規模達55萬億至60萬億美元，大多會員認為，香港現行防疫要求，對公司招聘、挽留人手以至舉行商業會議都有負面影響。

公會行政總裁黄王慈明稱，不希望香港永久流失職位予其他金融中心，認為免隔離檢疫出遊已成金融中心基本要求，香港通關政策要顧及與外地競爭。她表示，與國際、內地通關同等重要，但有能力做到就先「盡做」，否則不知等到何時。

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