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【通貨膨脹】印尼頒棕櫚油出口禁令　恐加劇全球通脹壓力

環球政經 17:04 2022/04/25

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世界最大棕櫚油生產國印尼上周五（22日）宣布，將禁止出口棕櫚油。周一（25日）吉隆波交易棕櫚油期貨大漲近7%，此舉恐加劇全球食品通漲。

據《彭博》報道，吉隆波交易棕櫚油期貨周一漲6.85%，至每噸6,790令吉（約12,229.69 港元），達今年3月以來最高。印尼政府發言人上周五表示，這項出口禁令將從周四（28日）開始，一直持續到國內短缺問題緩解。

俄烏戰爭爆發以來，全球食品價格飆升，印尼此舉勢加劇衝擊食油市場。印尼佔全球棕櫚油供應近60％，當地平均食油零售價年初至今升近4成至每公升26,436印尼盾（約14.36港元）。近日，印尼多個城市發生示威，抗議油價和食品價格飆升。

Phillip Nova大宗商品資深經理Avtar Sandu表示，廣泛用於蛋糕以至化妝品等產品的食油及其原材料運輸暫停，恐增加全球包裝食品生產商的成本。他指出，黑海地區衝突事件使葵花油等其他食油面臨供應問題，這個舉動將遺下許多未解決的問題。

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責任編輯：黃苑筠

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