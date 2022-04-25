佛州撤銷迪士尼樂園自治權 德州法官寫信邀請搬遷

佛州州長德桑蒂斯上周五（22日）簽署法案，撤銷迪士尼樂園特殊稅收地位，剥奪迪士尼自治權，被指是報復迪士尼反對佛州的《家長教育權利法》。德州有法官向迪士尼行政總裁Bob Chapek致函，邀請他將迪士尼樂園度假村搬來德州。

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佛州眾議院上周四（21日）通過法案，撤銷過去55年賦予迪士尼的特殊稅收地位，以及剥奪迪士尼樂園經營自治權。共和黨州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）上周五正式簽署法案通過，估計迪士尼要與樂園度假區佔地的兩個縣政府談判，商討有關稅項及土地使用權。

佛州行動被指是報復迪士尼反對該州的《家長教育權利法》，亦稱為「不說同性戀」（Don’t Say Gay）法案，禁止在課堂向幼稚園至小三兒童性傾向及性別認同。

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德州本德堡縣（Fort Bend County）法官KP George向迪士尼行政總裁Bob Chapek致函，呼籲考慮將樂團搬來本德堡，指該縣十分適合經營多元化業務。George於信中稱，迪士尼及員工在佛州面對專制、反商業及文化攻擊時，本德堡縣隨時歡迎迪士尼在當地投資，帶來數千個職位及數十億美元收入。

George又形容本德堡縣獨特，是美國擁有最多元文化的地方、甚至特意邀請Bob Chapek前來，親眼了解這個候選樂園度假區。

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責任編輯:郭麗明