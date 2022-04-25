【疫市開店】日本過江龍燒肉放題店「宮崎肉本舖」攻港　重心「做港人生意」

▲ 日本燒肉放題店「宮崎肉本舖」將於香港開設首間海外分店。（受訪者提供圖片、Facebook圖片）

今年初本港爆發第五波疫情，不少餐廳捱不過晚市禁堂食，但亦有過江龍攻港開店。日本燒肉放題店「宮崎肉本舖」將於香港開設首間海外分店，料於本周末正式開張。

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「宮崎肉本舖」香港店董事總經理許嘉銘透露，引入此九州品牌至本港的計畫，已籌備1至2年，投資金額超過7位數。新店面積達3000多平方呎，提供80個座位，目標在1至2年內回本。品牌在去年12月正式簽下位於銅鑼灣的租約，惟今年初爆發疫情，但他對前景不算太憂慮。

攻中高價市場

許嘉銘解釋，港人對日本菜需求大，有「思鄉心態」。一方面香港疫情已來到第五波，相信港人適應力強。另一方面他當時相信晚市堂食終有重開之時，把重心放於「做香港人生意」，對前景非常樂觀。

許又指，留意到最近晚市堂食放寬後的市面復甦情況，相信銅鑼灣的人流表現不俗，瞄準中高價的消費市場。

已備應變方案應對未來劇情

在疫情期間引入海外品牌，許嘉銘認為最大困難在於溝通。港日雙方只能靠視像方式商討，無法親自見面。加上該店的爐具、食材均來自日本，但疫情期間船運、空運皆相當混亂。他亦坦言：「只能用錢解決問題。」

疫下營商環境千變萬化，他亦準備應變方案。萬一晚市再禁堂食時，將會提前營業，午市亦供應晚市餐牌。同時與外賣平台合作，推出和食外賣等，以維持品牌生存。

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記者：葉泳珊

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