▲ 【內房危機】內房違約潮造就重組及財務顧問公司 並正積極擴充人手

內房一連串的違約潮引起市場巨大震盪。可是，對於重組和財務顧問公司而言，生意不減反增。《彭博》報道，從Alvarez & Marsal Inc.到鍾港資本等重組和財務顧問公司正在以前所未有的速度擴張亞洲團隊，以跟上需求。

《彭博》報道，隨着中國恒大 （03333） 和佳兆業 （01638） 等中國大型房地產企業因未能償付債權人而展開重整，這些重組和財務顧問公司正在不斷增長。年利達律師事務所駐香港亞洲區域管理合伙人William Liu表示，市場人才儲備有限，但需求突然就增加了，甚至在六個月前都沒有人想到」。他又指，專注於跨境重組的只有少數幾家公司，「我認為沒有人想到中國此類個案會增加得這麼快」。

Alvarez & Marsal的董事總經理兼亞洲重組業務主管Ron Thompson認為，中國的房地產業是迄今困境公司最多的一個行業。2018年4月受聘加入這家紐約公司時，這位高管所在的團隊只有三人，如今，他已經將其亞洲團隊擴大到超過30人，其中約25人專注於香港和中國內地。

Kroll Inc.董事總經理兼亞太和加勒比地區重組業務負責人CosimoBorrelli表示，員工和團隊在不同公司之間的流動，特別是過去半年左

右，充分反映了業內對人才的渴求。「人手不夠，對工資上漲的影響非常顯著。」該公司有一個40至50人的團隊常駐北京和上海，目前在中國參與了大約8個項目。「目前，所有這些項目都運行正常，回到正軌，中國政府和監管部門的幫助在其中發揮了重要作用」。

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編輯：姚卓然