▲ 【虛擬銀行】WeLab Bank已取得證監1類及4類牌照 成全港首間獲發牌推出智能理財顧問服務的虛銀

虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）宣布，已取得證監會頒發的第1類（證券交易）牌照及第4類（就證券提供意見）牌照，成為全港首間獲發牌推出智能理財顧問服務的虛擬銀行。WeLab Bank推出智能理財顧問服務GoWealth，現已進入試業階段，供特定客戶先行試用，預計短期內正式推出市場，全面投入服務。

與安聯投資合作推出GoWealth服務

GoWealth是WeLab Bank的財富管理科技方案，結合了資產管理公司安聯投資（AllianzGI）的專業投資知識。雙方去年初宣布戰略合作，務求結合兩者在金融科技和專業投資管理知識上的優勢，再加上對港人理財習慣和需要的深入了解，令WeLab Bank能為港人帶來智能理財顧問體驗。

陳家強：只有三分一受訪港人能接觸到專業財務意見

WeLab Bank董事局主席陳家強指，根據集團早前委託第三方進行的調查顯示，現時只有三分一受訪港人能接觸到專業財務意見，大眾的理財需要被市場忽略，因此WeLab Bank運用金融科技，填補理財服務供應面上的缺口，為客戶提供智能化的理財顧問服務，協助大眾化繁為簡，輕鬆實現理財目標。

WeLab Bank和安聯投資早前委託獨立市場研究公司尼爾森進行調查，以網上問卷方式訪問了約1,000位年齡介乎20至59歲、每月家庭收入不少於1.5港元的港人，了解他們在理財路上的目標和掙扎。調查發現，81%受訪者有明確的理財目標，較受歡迎的選項包括暫別職場，用一年時間實現夢想（33%）和在50歲前已經能達到財務自由 （33%）。不過即使有明確的理財目標，逾半數受訪者表示不知道如何達成目標。

調查又顯示，受訪港人雖然平均會分配兩成收入於儲蓄和投資，但有65%受訪者表示不清楚自己的投資內容和表現，以及不知道其投資和儲蓄是否足以達成理財目標。約50%受訪者認為需要專業財務意見，但缺乏渠道接收。

*重溫【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）*

相關文章：【虛擬銀行】Mox客戶人數超越30萬 較去年底升近50%

相關文章：【虛擬銀行】livi推私人貸款「livi靈活貸」最多可借100萬元 實際年利率低至1.2% 加借毋須再交申請