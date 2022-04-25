  • 30°C
香港時間 : 2022425日 (一) 14:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】WeLab Bank已取得證監1類及4類牌照　成全港首間獲發牌推出智能理財顧問服務的虛銀

Hot Talk 14:25 2022/04/25

分享：

分享：

【虛擬銀行】WeLab Bank已取得證監1類及4類牌照　成全港首間獲發牌推出智能理財顧問服務的虛銀

虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）宣布，已取得證監會頒發的第1類（證券交易）牌照及第4類（就證券提供意見）牌照，成為全港首間獲發牌推出智能理財顧問服務的虛擬銀行。WeLab Bank推出智能理財顧問服務GoWealth，現已進入試業階段，供特定客戶先行試用，預計短期內正式推出市場，全面投入服務。

與安聯投資合作推出GoWealth服務

GoWealth是WeLab Bank的財富管理科技方案，結合了資產管理公司安聯投資（AllianzGI）的專業投資知識。雙方去年初宣布戰略合作，務求結合兩者在金融科技和專業投資管理知識上的優勢，再加上對港人理財習慣和需要的深入了解，令WeLab Bank能為港人帶來智能理財顧問體驗。

陳家強：只有三分一受訪港人能接觸到專業財務意見

WeLab Bank董事局主席陳家強指，根據集團早前委託第三方進行的調查顯示，現時只有三分一受訪港人能接觸到專業財務意見，大眾的理財需要被市場忽略，因此WeLab Bank運用金融科技，填補理財服務供應面上的缺口，為客戶提供智能化的理財顧問服務，協助大眾化繁為簡，輕鬆實現理財目標。

WeLab委任李錦榮為顧問【下一頁】

WeLab Bank和安聯投資早前委託獨立市場研究公司尼爾森進行調查，以網上問卷方式訪問了約1,000位年齡介乎20至59歲、每月家庭收入不少於1.5港元的港人，了解他們在理財路上的目標和掙扎。調查發現，81%受訪者有明確的理財目標，較受歡迎的選項包括暫別職場，用一年時間實現夢想（33%）和在50歲前已經能達到財務自由 （33%）。不過即使有明確的理財目標，逾半數受訪者表示不知道如何達成目標。

調查又顯示，受訪港人雖然平均會分配兩成收入於儲蓄和投資，但有65%受訪者表示不清楚自己的投資內容和表現，以及不知道其投資和儲蓄是否足以達成理財目標。約50%受訪者認為需要專業財務意見，但缺乏渠道接收。

*重溫【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）*

相關文章：【虛擬銀行】Mox客戶人數超越30萬　較去年底升近50%

相關文章：【虛擬銀行】livi推私人貸款「livi靈活貸」最多可借100萬元　實際年利率低至1.2%　加借毋須再交申請

開啟hket App，閱讀全文
虛擬銀行 陳家強 WeLab 金融 Fintech 銀行 證監會

上一篇文章

【內房危機】內房違約潮造就重組及財務顧問公司　並正積極擴充人手

下一篇文章

【金融反貪】中紀委4月至今懲處16名金融機構領導　去年10月巡視25家金融單位、近期行動加快
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助（不斷更新）
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後跌逾700點　失守二萬關（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後跌逾700點　失守二萬關（不斷更新）
【內地疫情】北京爆多條傳播鏈　騰訊：4.25起北京地區上班採用A/B班形式
【內地疫情】北京爆多條傳播鏈　騰訊：4.25起北京地區上班採用A/B班形式
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【開市9點半】北京再爆疫情　騰訊今起北京上班採用A/B班　分析憂中資科技股拋售未完
【開市9點半】北京再爆疫情　騰訊今起北京上班採用A/B班　分析憂中資科技股拋售未完
【財爺網誌】陳茂波：美國加息或致港美息差擴闊　料港滙觸及7.85弱方兌換　港元資金流向美元
【財爺網誌】陳茂波：美國加息或致港美息差擴闊　料港滙觸及7.85弱方兌換　港元資金流向美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款