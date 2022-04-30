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【加錢留人】ICT畢業生起薪點1.8萬　調查：過半企業將加薪逾4%

14:00 2022/04/30

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全球勞動力市場人手短缺問題持續，尤其是資訊及通訊科技（ICT）行業更不時出現挖角潮。近年的應屆畢業生要找到心儀工作，依然艱難，但是ICT畢業生卻成為「逆市奇葩」。現時ICT行業的入職起薪點、加薪幅度等具體情況如何？

【職場文化】4成員工擔心技能過時　提升能力求增值

香港電腦學會月初公布ICT行業薪酬趨勢調查指出，面對疫情，ICT行業並無出現大規模的裁員，上年業內整體薪酬水平不但有所增加，預料近7成相關從業員今年更可獲加薪。

香港電腦學會於今年第一季向多家會員機構發出問卷調查，並於本月14日公布最近的ICT行業就業及薪酬趨勢調查結果。結果顯示，即使疫情導致眾多不明朗因素，但超過7成受訪公司並無裁減其ICT從業員，更有約52%的企業因各種原因而增加了相關職位。

調查回顧2021年度，65%受訪公司的ICT從業員獲加薪，約62%員工的加薪幅度4%或以上，當中有20%員工更獲加薪10%或以上，遠高於財政預算案所公布的0.6%通賬率。約73%受訪公司預期在本年度中提升ICT從業員的薪酬，過半數公司更表示，今年平均增幅將高於4%。

業內掀搶人潮　未來3-5年需求殷切

該會會長鄭松岩表示，ICT各個範疇都面對專才不足的問題，加上許多企業正實施或計劃實施數碼轉型。如果沒有合適的專才，即使有好的數碼化規劃或先進同業經驗借鑑，也無法落地實現。現時最為短缺和急需的，是企業架構師、數據分析師、掌握包括人工智能、區塊鏈、雲計算、大數據等新興技術的專才，以及數碼轉型的項目管理人才。

他續指，在「僧多粥少」下，行業間持續出現搶人潮，僱主往往願意給予15%至20%的薪金增幅來留人，可預見未來3-5年，對專才需求仍是極其殷切。

另外，根據調查顯示，近5成半受訪公司在2021年聘用應屆主修ICT的畢業生，近7成的入職薪酬超過1.8萬元，當中約18%公司的入職薪酬，更高達2.2萬元或以上。在入職ICT相關工作3年後，有近6成公司的員工，其薪酬已較入職時升超過10%。有2成公司表示，在入職後5年，其薪金增幅可高於50%。

新人起薪點1.8萬　應屆畢業生成搶手貨　

鄭松岩指，無論政府、企業、個人，各行各業對科技的應用和依賴越來越大。ICT行業的前景及發展空間，只會越來越廣闊，發展前景無限。而隨相關工作的年資增長，其薪酬加幅亦會大幅度提升，相信會是本地年青人的理想工作，鼓勵年輕人投身業界內發展。

大學畢業後便一直於政府機構中任職合約初級程序編製主任的Barry指，在其畢業後2個月，便已收到5間不同公司的工作邀請。其大學同事亦在畢業後的一年間，相繼找到與ICT相關的全職工作。他更透露，即使自己工作不足2年，但現時的月薪已比入職時，上升超過20%。

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【職場文化】專業人士薪酬上揚　成跳槽轉工拉力

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記者：殷凱怡

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