▲ 【金融反貪】中紀委4月至今懲處16名金融機構領導 去年10月巡視25家金融單位、近期行動加快

中紀委去年10月公布，派出巡視組對25家金融單位展開常規終巡視，當中包括金融監管機構、銀行以至國有資產管理單位。中紀委近月陸續公布調查對象，據中紀委網站，單計4月至今已有16名金融機構領導受查，當中包括招行 （03968） 行長田惠宇、中證監新股發審「大姐大」曾長虹。

彭博今年1月初曾報道，自去年10月至當時，中紀委公布對20多名金融機構官員展開調查，反映最新中紀委對金融反貪行動加快。

在4月最新一輪反貪調查公告中，中紀委調查對象最受關注為招行行長田惠宇，自他受查傳聞流出以來，招行股價累跌近兩成。田惠宇以外，建省金融投資有限責任公司副總經理蔣雲明也受查，蔣雲明據內地傳媒報道，與田惠宇在上海財經大學為室友。

另外，中證監投資者保護局原一級巡視員曾長虹4月1日被開除黨席，中國檢察機構周五公告，已以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪逮捕。

其他受查官員所屬機構包括中銀保監、建行 （00939） 等，有外媒留意，中紀委的4月公告未包括較低級幹部。

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