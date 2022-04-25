【ESG】瑞士百達資管與科大：約3成受訪者聽過或理解ESG投資　逾7成潛在投資者料分配一至四成預算予ESG產品

▲ 瑞士百達與科大的調查指，約3成受訪者聽過或理解ESG投資，逾7成潛在投資者料分配一成或上預算予ESG產品。

瑞士百達資產管理與香港科技大學的聯合調查顯示，受訪者對ESG認知度仍偏低，只有約3成人表示聽過ESG投資或理解其意思。月入較高的受訪者對ESG投資認知較其他受訪者高，47.8%月入70,000港元或以上人士表示理解ESG投資，而月入70,000港元以下人士中只有28.2%表示理解。

只有5%受訪者現正投資ESG產品。目前並未投資任何ESG產品的受訪者中，54.8%計劃未來12個月內投資ESG產品。 潛在的ESG投資者當中，74.4%預計會將10%至40%的總投資預算分配予ESG產品。

正在投資ESG產品或計劃在未來12個月內投資ESG產品的受訪者表示，進行或考慮ESG投資，建基於三大理由。一是「ESG是大勢所趨，我要把握機遇。」；二是「ESG投資能夠為企業、環境和社會帶來長期利益。」；三是「ESG 產品的目標與我的個人價值觀一致。」

受訪者稱倘對ESG產品有更好認知會提升投資

受訪投資者在做出投資決定時會考慮三大因素。一是投資風險；二是對產品的了解；三是產品過往表現。調查又發現，超過7成未聽過ESG投資的受訪投資者表示，若知道具有ESG評級的投資產品有助於可持續發展並為環境和社會帶來正面影響，會積極考慮投資ESG產品。調查亦發現受訪者對於ESG環球市場的重視度不斷提升。

調查又發現，年輕一代更願意積極考慮投資ESG產品。 而未來12個月內沒有投資ESG產品計劃的受訪者，仍有75.1%表示如果知道ESG產品具有長期正面影響，會更願意投資或關注這些產品。

調查由於2021年12月30日至2022年1月20日期間收集了共3,770份回覆。

需加強年輕人可持續金融教育

香港科技大學環境研究所首席發展顧問陸恭蕙指，為讓氣候政策取得成功，政府須將私營界別的投資，導向至綠色及社會責任的項目。

科大商學院院長譚嘉因表示，ESG概念仍未廣泛受港人認知，只有極少數人投資ESG產品。他認為，年輕人具有更大潛力投資ESG產品，但需加強教育，讓他們了解更多有關可持續金融對社會及對全球發展的效益，才能推動他們參與ESG投資。

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