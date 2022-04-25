【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理　月薪6.7萬元　熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？

保安局禁毒處招聘合約高級宣傳經理，主要工作為協助制訂、推行全面的禁毒教育、宣傳策略及項目等，因此如若熟悉時下年輕人的喜好潮流，會對入職更有優勢。職位月薪67,295元，獲取錄申請人將按非公務員合約條款聘任，為期2年。

另外，要留意工作時間並非「定時定候」，獲騁者每周工作44小時，並須於非正常辦公時間輪班工作，包括星期六、星期日及公眾假期；如有需要，工作時數會因應職務需要而有所變更。

有意者可瀏覽以下組圖，了解詳細入職條件及工作內容。申請將於5月3日截止，可經網上及郵寄方式遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格〔通用表格第340號 (3/2013修訂版)〕可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。



申請人須把填妥的申請書，於截止申請日期或以前送達下述聯絡地址。申請人如以郵遞方式提交申請，申請日期以郵戳日期為準。請於信封面註明「應徵合約高級宣傳經理職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本局，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請。逾期遞交、未填妥、資料有缺漏或透過傳真／電郵遞交的申請，將不獲考慮。



申請人請於申請書內提供電郵地址，以便聯絡。申請人如在截止申請日期後6至8星期內仍未收到筆試／面試通知（以電郵或郵寄方式），可視作落選論。保安局禁毒處不會就落選的申請通知個別申請人。

聯絡地址：香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座30樓保安局禁毒處

查詢電話：2867 2768

截止申請日期(日/月/年) ：03/05/2022 18:00:00

部門網址：https://www.nd.gov.hk/tc/index.html

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