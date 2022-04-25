【收購Twitter】路透社：受到來自股東的壓力　Twitter與馬斯克開始交易談判

馬斯克（Elon Musk）早前提出以430億美元的債務和股權融資，用以收購Twitter，他之後亦透露自己已獲得465億美元融資。據《路透》報道，不少股東被馬斯克提出收購要約的融資細節所吸引，令到Twitter周日與馬斯克的進行交易談判。消息人士稱，Twitter於星期日曾與馬斯克接觸，但不等於將接受其每股54.2美元的出價。該消息人士補充，這代表Twitter現正考慮，是否有可能以有吸引力的條件，將該公司出售給馬斯克。

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《路透》報道續指出，馬斯克在過去幾天一直在與Twitter的股東會面，以尋求人支持他的收購方案。就在馬斯克在星期四講述了他詳細的融資計劃後，許多Twitter股東聯繫了該公司。據路透社周日早些時候報導，股東敦促Twitter不要讓錯失達成協議的機會。

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Twitter董事會則決定與馬斯克接觸，以了解有關他完成交易的能力及更多信息，並務求獲得更好的條款。消息人士又稱，Twitter尚未決定是否尋找其他出售機會，以向馬斯克施壓從而提高出價。

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馬斯克曾表示，Twitter需要變成私人公司，才能發展並成為一個真正的言論自由平台。然而Twitter實行「毒丸計劃」（poison pill），以阻止馬斯克在未與董事會協商達成協議的情況下，將其在公司的股份提高到15%以上。雖然「毒丸計劃」會阻止Twitter股東投標他們的股票，該公司擔心如果證明違背許多投資者的意願，會削弱其談判能力。

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「毒丸計劃」又稱「股東權益計劃」，是目標公司抵禦惡意收購的一種防禦措施。實施「毒丸計劃」的公司，會由公司董事會事先通過一項股權攤薄條款，一旦敵意方收購公司一定比例的股份（通常是10%至20%的股份），即觸發該條款生效，使公司原有股東可以較低的價格獲得公司大量股份，從而抬高收購方的成本。

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