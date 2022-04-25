美國憂慮與俄關係惡化 叫停制裁普京秘密情人

俄羅斯大批個人或實體因俄烏戰爭，成為西方國家制裁對象，包括俄羅斯總統普京及其家人。美國媒體報稱，美國憂慮與俄羅斯關係進一步惡化，臨時叫停制裁普京傳聞的秘密情人，避免被解讀為對普京的私人攻擊。

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《華盛頓郵報》引述美國政府消息人士透露，財政部原有計劃制裁現年38歲的奧運韻律體操冠軍﹑被指是普京（Vladimir Putin）秘密情人的卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。

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據悉，財政部準備的名單中包含卡巴耶娃，但國家安全會議（National Security Council）臨時決定抽起其名字。消息人士表明，不排除未來制裁卡巴耶娃，仍在探討是否有更有利的時間點，最大化制裁效果。

有關官員相信，制裁卡巴耶娃將被視作對普京的私人攻擊，可能導致西方與俄羅斯的關係進一步惡化。因此，即使美方認為卡巴耶娃可能有為普京隱藏海外資產，但始終未將其列入制裁名單。

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俄羅斯政府及卡巴耶娃本人多年來否認雙方有關係，但卡巴耶娃及其家人與普京圈子人士熟悉，更從中受益不少。消息人士表示，美國一份關於2016年大選中調查俄羅斯涉嫌干預結果的機密檔案內，列明卡巴耶娃為普京金流受益人之一。

普京鮮少談及家庭生活，多年來塑造一個積極為大眾服務的形象，在過去的一段婚姻中有兩名分別36及35歲的女兒。兩名女兒最近亦成為各國制裁對象，指控兩人協助隱藏普京資產。

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責任編輯：吳漢培