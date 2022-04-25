  • 29°C
香港時間 : 2022425日 (一) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%

股樓投資 17:44 2022/04/25

分享：

分享：

上海及北京接連出現疫情。有市場消息指，由於疫情持續擴大蔓延，內地據報考慮批准使用輝瑞(美：PFE)及BioNTech生產的復必泰疫苗。消息指，由於出產自內地的科興疫苗一直未獲歐盟認可，令復必泰無法打入中國市場，但近期上海及全國多地的疫情持續並不斷蔓延，考慮到復必泰在對抗Omicron的保護力和有效期比國產疫苗強，內地當局正考慮放行復必泰。受消息推動，復星醫藥在周一(25日)大跌市下，全日仍上升3.2%，收報32.25元。

【滙豐控股5】地域政經風險升溫 有股東建議滙豐分拆亞洲業務  詳情請看 【下一頁

較早前，復星醫藥亦曾公布自主研發的新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒獲國家藥品監督管理局頒發醫療器械註冊證，產品將供應內地市場。集團指，該產品用於體外定性檢測鼻拭子樣本中新型冠狀病毒核衣殼抗原，適用於急性感染期患者，但不能單獨用於新型冠狀病毒感染的診斷，陽性結果僅表明樣本中可能存在新型冠狀病毒特定抗原，故此感染狀態應結合核酸檢測結果判斷。該產品註冊證有效期直至明年4月12日止，該產品已在海外完成若干註冊和獲得許多認證，包括歐盟CE認證，且被列入歐盟衛生安全委員會歐盟通用白名單。

星展予恒指12個月目標24600點 另推薦10隻首選港股  詳情請看 【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映  【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

復星醫藥（02196） 港股

上一篇文章

【筍工推介】郵政署請行政助理員 月薪1.3萬元 中四學業即可申請

下一篇文章

【可口可樂】可樂迷福音 可口可樂玻璃樽裝重新登場 新樽採用再生玻璃物料
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力
【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力
錦上路站柏瓏I加推　折實每呎18582元　一房最平667.12萬
錦上路站柏瓏I加推　折實每呎18582元　一房最平667.12萬
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【投資心理學】NFT泡沫化? 去年NFT拍賣價290萬今日只值227元 原來關博傻理論事
【投資心理學】NFT泡沫化? 去年NFT拍賣價290萬今日只值227元 原來關博傻理論事
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款