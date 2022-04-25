【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%

上海及北京接連出現疫情。有市場消息指，由於疫情持續擴大蔓延，內地據報考慮批准使用輝瑞(美：PFE)及BioNTech生產的復必泰疫苗。消息指，由於出產自內地的科興疫苗一直未獲歐盟認可，令復必泰無法打入中國市場，但近期上海及全國多地的疫情持續並不斷蔓延，考慮到復必泰在對抗Omicron的保護力和有效期比國產疫苗強，內地當局正考慮放行復必泰。受消息推動，復星醫藥在周一(25日)大跌市下，全日仍上升3.2%，收報32.25元。

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較早前，復星醫藥亦曾公布自主研發的新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒獲國家藥品監督管理局頒發醫療器械註冊證，產品將供應內地市場。集團指，該產品用於體外定性檢測鼻拭子樣本中新型冠狀病毒核衣殼抗原，適用於急性感染期患者，但不能單獨用於新型冠狀病毒感染的診斷，陽性結果僅表明樣本中可能存在新型冠狀病毒特定抗原，故此感染狀態應結合核酸檢測結果判斷。該產品註冊證有效期直至明年4月12日止，該產品已在海外完成若干註冊和獲得許多認證，包括歐盟CE認證，且被列入歐盟衛生安全委員會歐盟通用白名單。

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