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【滙豐控股5】地域政經風險升溫 有股東建議滙豐分拆亞洲業務

股樓投資 16:20 2022/04/25

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外電報道，有股東提議滙豐控股（00005）把業務分拆，該股東指出，管理層未能執行公司戰略，特別是成本方面，即達成營收目標。投資者基本上因政治風
險而放棄全球銀行模式，所以他們將不會買入匯豐。他們支援管理層尋求辦法釋放亞洲業務價值，有業務分拆、分拆上市等各種選擇。滙豐全日收報51.65元跌4.6%。

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報道引述該股東表示，分拆將允許投資者靈活決定他們對滙豐亞洲和非亞洲業務的持股情況並進行獨立估值，並且幫助滙豐亞洲擺脫非亞洲業務帶來的負擔，員工的股票和期權估值會得到巨大提升，這也有助於吸引和留任人才。員工激勵與經營表現將獲得更緊密的關聯，有助於吸引和保留管理層。

星展予恒指12個月目標24600點 另推薦10隻首選港股  詳情請看【下一頁

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他指，滙豐的亞洲業務將以香港為總部，這有助鞏固及提升香港作為國際金融中心的地位及競爭力，又批評滙豐管理層無法實現2020年戰略升級公布的核心目標。此外俄烏爆發衝突，該股東相信滙豐將更難在中國、歐洲和美國間採取中間立場，增加分拆業務的必要性。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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