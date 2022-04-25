【有相睇】打算買三房獎勵乖女　豈料與業主講價不成　轉購靚裝兩房　上手豪花50萬裝修

樓價回升，買家加快入市，但要買入心意單位不易。有慈父慈母本來打算買三房單位贈愛女，但奈何傾不成價，最終機緣巧合之下，改買二房單位。中原地產許偉業說，葵涌廣場2座高層D室，實用面積318平方呎，兩房間隔，2月初放盤，當時叫價630萬元，最終減價32萬成交，以598萬元易手，實用呎價18,805元。據悉，業主花了50萬裝修單位，從代理提供的相片可見，單位裝修企理。

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許偉業透露，買家是慈父慈母，想買樓贈愛女居住，原計劃買三房單位，並已睇中同屋苑的兩個單位，其中一個為3座高層A單位，當時出價830萬元洽購，其後業主示意860萬元會考慮，但奈何不想追價到860萬元，故放棄購買。其後，該慈父慈母降低要求，轉購2座低層F室，並開價793萬元洽購，但遭業主還價808萬元，即使其後決定追價，亦未達成交易。

許偉業續稱，該慈父慈母慨歎有錢買不到樓，正當心灰意冷之際，同座高層突然有兩房放盤可以參觀，無心插柳下竟即睇即愛上，並出價洽購，但遭業主還價，由於聽聞有其他客人同樣出價洽購，故主動加價8萬元，終以598萬購入單位贈愛女。

資料顯示，原業主於2006年10月以148萬元購入上址，持貨16年，現帳面獲利450萬元。

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