▲ 【香港樓市】摩通兩大原因撐住宅樓價將逆轉、維持全年至少升5%預測 地產股料續跑贏 首選兩發展商股

摩根大通指，過去5周本港住宅樓市情緒明顯好轉，二手樓市成交量升至去年中的高位，相信隨陸續有更多新盤於第二季推出，會繼續支撐市場的樂觀情緒。今年來，本港樓市累跌約2.7%，摩通列舉兩大原因，認為本港住宅樓價走勢會逆轉，維持全年樓價升5%至10%的預測。

內地人在港置業比例已重返疫情前水平

摩通稱，第一，儘管美國已展開加息周期，美國名義利率已上升，但本港負利率情況持續；其次，內地人在港置業增加，現時內地人在港置業比例已重返疫情前水平，成為支撐本港樓價的主要動力。

該行解釋，由於本港流動性自2009年以來大幅上升，減低港息與美息的敏感度，當美息於2015至2018年上升225點子時，本港存息及滙豐最優惠利率只升約58點子及12.5點子，而當時本港貨幣基礎只有1.64萬億元，現時已增至2.15萬億元。傳統上本港住宅樓價一直追蹤消費物價指數（CPI），目前本港通脹約1.6%，摩通料年底升至1.9%。

樓市出現政策干預的可能性非常低

摩通表示，由李家超領導下的新政策，預期會與發展商合作，加快進行農地轉換，以確保土地供應穩定，樓市出現政策干預的可能性非常低，故繼續偏好住宅發展商，因二手成交重啟，首選新鴻基地產 （00016） 及信和置業 （00083） 。

隨政府於4月21日放寬社交距離防疫措施，二手樓成交及二手樓市已自3月首周的低位反彈，過去5星期的周末成交已重返去年中高位，二手樓市場情緒迅速升溫，媒體報道亦由之前的減價轉為業主企硬。

自3月首周以來，發展商股、零售收租股及寫字樓收租股分別跑贏恒指11個百分點、10個百分點及2個百分點。摩通估計，基於政府陸續放寬防疫措施，又有大量新盤推出，地產股跑贏大市的情況將持續，而新盤成交增加料對住宅樓市帶來支持。

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