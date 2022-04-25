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特朗普諷刺哈里怕老婆 睇死佢同梅根婚姻玩完

環球社會熱點 13:28 2022/04/25

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英國名嘴摩根的新訪談節目開播在即，首集即邀請美國前總統特朗普作嘉賓。由於摩根與特朗普都曾與英國哈里王子夫人梅根有牙齒印，兩人在節目上也大談梅根。特朗普諷刺哈里是個怕老婆的人，更睇死哈里梅根的婚姻遲早玩完。

【英國王室】喬治小王子去新學校試堂 無同學認到佢 【下一頁】

摩根（Piers Morgan）的新節目《Piers Morgan Uncensored》定於周一（25日）晚上開播，美媒率先披露訪談的部分内容。

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據悉，特朗普（Donald Trump）作為話題人物在節目上交足功課，毫不客氣批評哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）兩公婆。

特朗普一開始反客為主詢問摩根：

哈里佢怕老婆，你知唔知呢個字點解？

（Harry is whipped. Do you know the expression?）

摩根稱他了解這個字，然後特朗普就表示：

我唔會用完整表達方式，但哈里係我見過最怕老婆嘅人。

(I won’t use the full expression but Harry is whipped like no other person I think I’ve seen.)

特朗普又講到明自己唔鍾意梅根（not a fan of her），又話覺得哈里好慘，指對方正被梅根牽著鼻子走。

英國路易小王子4歲生日 媽媽出新相慶祝 【下一頁】

他更表示自己和英女王相處得很好，指英女王應該褫奪哈里和梅根的王室頭銜，因為哈里梅根明顯並不尊重王室。

特朗普坦言不看好哈里梅根的婚姻，話自己想知當哈里受夠遭老婆支配，又或者梅根有意移情別戀時，當兩人婚姻結束會發生甚麼事。

摩根問特朗普是否認為哈里梅根會離婚，而特朗普就回答是。特朗普自認眼光一向準，稱他幾乎所有事情都預測得很準，更斷言哈里梅根婚姻肯定無好收場。

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責任編輯：鄭錦玲

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