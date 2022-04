特朗普諷刺哈里怕老婆 睇死佢同梅根婚姻玩完

英國名嘴摩根的新訪談節目開播在即,首集即邀請美國前總統特朗普作嘉賓。由於摩根與特朗普都曾與英國哈里王子夫人梅根有牙齒印,兩人在節目上也大談梅根。特朗普諷刺哈里是個怕老婆的人,更睇死哈里梅根的婚姻遲早玩完。

摩根(Piers Morgan)的新節目《Piers Morgan Uncensored》定於周一(25日)晚上開播,美媒率先披露訪談的部分内容。

據悉,特朗普(Donald Trump)作為話題人物在節目上交足功課,毫不客氣批評哈里(Prince Harry)與梅根(Meghan Markle)兩公婆。

特朗普一開始反客為主詢問摩根:

(Harry is whipped. Do you know the expression?)

摩根稱他了解這個字,然後特朗普就表示:

我唔會用完整表達方式,但哈里係我見過最怕老婆嘅人。

(I won’t use the full expression but Harry is whipped like no other person I think I’ve seen.)