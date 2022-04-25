特朗普諷刺哈里怕老婆 睇死佢同梅根婚姻玩完

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英國名嘴摩根的新訪談節目開播在即，首集即邀請美國前總統特朗普作嘉賓。由於摩根與特朗普都曾與英國哈里王子夫人梅根有牙齒印，兩人在節目上也大談梅根。特朗普諷刺哈里是個怕老婆的人，更睇死哈里梅根的婚姻遲早玩完。
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摩根（Piers Morgan）的新節目《Piers Morgan Uncensored》定於周一（25日）晚上開播，美媒率先披露訪談的部分内容。
據悉，特朗普（Donald Trump）作為話題人物在節目上交足功課，毫不客氣批評哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）兩公婆。
特朗普一開始反客為主詢問摩根：
哈里佢怕老婆，你知唔知呢個字點解？
（Harry is whipped. Do you know the expression?）
摩根稱他了解這個字，然後特朗普就表示：
我唔會用完整表達方式，但哈里係我見過最怕老婆嘅人。
(I won’t use the full expression but Harry is whipped like no other person I think I’ve seen.)
特朗普又講到明自己唔鍾意梅根（not a fan of her），又話覺得哈里好慘，指對方正被梅根牽著鼻子走。
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他更表示自己和英女王相處得很好，指英女王應該褫奪哈里和梅根的王室頭銜，因為哈里梅根明顯並不尊重王室。
特朗普坦言不看好哈里梅根的婚姻，話自己想知當哈里受夠遭老婆支配，又或者梅根有意移情別戀時，當兩人婚姻結束會發生甚麼事。
摩根問特朗普是否認為哈里梅根會離婚，而特朗普就回答是。特朗普自認眼光一向準，稱他幾乎所有事情都預測得很準，更斷言哈里梅根婚姻肯定無好收場。
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責任編輯：鄭錦玲