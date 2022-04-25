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【開放市場】官媒：A股引入境外長期機構投資者是重要工作　具體措施包括擴大滬深港通標的

股市 13:21 2022/04/25

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官媒發文指A股引入境外長期機構投資者仍是重要工作﹐具體措施包括擴大滬深港通標的。

官媒《證券日報》發表評論文章，指A股引入境外長期機構投資者仍是一項重要工作，具體措施包括穩步擴大滬深港通標的範圍。

文章綜合監管部門數據顯示，境內專業機構投資者和外資持倉佔流通股的比重，由3年前的17.6%增長至24.3%，目前外資佔比約為4.5%。同期，韓國和日本股市的外資佔其流動市值20%至30%左右。

文章續指，儘管A股年內波動較大，但堅持長期價值投資的境內外機構投資者依舊對A股市場青睞有加。國內機構投資者提高權益投資比例的呼聲廣受市場關注，而在境外機構投資者層面，眾多機構更是輪番表態，看好未來中國股市的表現。因此，完善有利於長期機構投資者參與資本市場的制度機制，吸引境內外長期機構投資者進入國內資本市場，是激發市場活力、潛力的重要手段之一。

文章提及，從促進資本市場高質量發展的角度出發，高水平對外開放必須堅持。其中，引入境外長期機構投資者仍是一項重要工作，具體措施包括穩步擴大滬深港通標的範圍，豐富國際化投資品種供給，進一步便利境外投資者在境內投資等。

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