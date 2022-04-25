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【ET一周開倉】滙豐控股（00005）、李寧（02331）、美國航空（AAL.US）

股市 13:20 2022/04/25

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每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別為：滙豐控股 （00005） 、李寧 （02331） 、美國航空（AAL.US）→【即睇買賣策略】

3隻股份於推介日（2022年4月11日）的前收市價：

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

 

 

欄名 : ET一周開倉

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