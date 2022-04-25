【ET一周開倉】滙豐控股（00005）、李寧（02331）、美國航空（AAL.US） 股市 13:20 2022/04/25 分享： 分享： 每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別為：滙豐控股 （00005） 、李寧 （02331） 、美國航空（AAL.US）→【即睇買賣策略】 3隻股份於推介日（2022年4月11日）的前收市價： 滙豐 （00005） ：54.15元 李寧 （02331） ：62元 美國航空（AAL.US）：20.18美元 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署* 欄名 : ET一周開倉 相關文章 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 今日 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 【ET一周開倉】中國建材（03323）、中海油（00883）、惠普（HPQ.US） 2022/04/11 【ET一周開倉】中國建材（03323）、中海油（00883）、惠普（HPQ.US） 【ET一周開倉】中信証券（06030）、領展（00823）、蘋果（AAPL.US） 今個星期埋單計數 2022/04/08 【ET一周開倉】中信証券（06030）、領展（00823）、蘋果（AAPL.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US） 今個星期埋單計數 2022/04/01 【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 2022/03/25 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 你可能感興趣 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 今日 11:16 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 【ET一周開倉】中國建材（03323）、中海油（00883）、惠普（HPQ.US） 11:52 2022/04/11 【ET一周開倉】中國建材（03323）、中海油（00883）、惠普（HPQ.US） 【ET一周開倉】中信証券（06030）、領展（00823）、蘋果（AAPL.US） 今個星期埋單計數 17:57 2022/04/08 【ET一周開倉】中信証券（06030）、領展（00823）、蘋果（AAPL.US） 今個星期埋單計數 最新專欄文章 更多 【ET一周開倉】中國建材（03323）、中海油（00883）、惠普（HPQ.US） 2022/04/11 【ET一周開倉】中國建材（03323）、中海油（00883）、惠普（HPQ.US） 【ET一周開倉】中信証券（06030）、領展（00823）、蘋果（AAPL.US） 今個星期埋單計數 2022/04/08 【ET一周開倉】中信証券（06030）、領展（00823）、蘋果（AAPL.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US） 今個星期埋單計數 2022/04/01 【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 2022/03/25 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】長江基建（01038）、中電（00002）、United States Oil Fund LP（USO.US） 今個星期埋單計數 2022/03/18 【ET一周開倉】長江基建（01038）、中電（00002）、United States Oil Fund LP（USO.US） 今個星期埋單計數 航空股 美國航空（American Airlines，美：AAL） 體育用品股 國際金融股 本地銀行股 李寧（02331） 航空 美國航空 滙豐控股（00005） 美國