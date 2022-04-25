▲ 【內房危機】時代中國市傳懇請退出廣州8個舊改項目 若成功退出料可回籠20億元人幣

市傳時代中國 （01233） 懇請退出此前在廣州獲取的8個舊改項目。 倘若其懇求成功，公司將獲得20.1億元人民幣資金回籠，但整體而言，能否實際落地尚有待觀察。 股價方面，時代中國半日跌4.5%，報2.57元。

近日，在內房行業中流傳一份關於時代中國的《關於懇請支持舊改項目退出的報告》，報告提到時代中國懇請退出此前在廣州獲取的8個舊改項目。 對於這一文件，時代中國於4月18日回應指，公司積極與政府相關部門就個別項目溝通新的推進解決方案是正常的企業經營行為，並會因外部環境變化定期對存量城市更新項目進行審視及調整。

《報告》提到，時代中國在廣州市公開招商的舊村改造項目中已獲取了9個項目，但近期因多方位的政策調控及融資等因素影響，項目進展並不順利，公司大量資金被沉澱，影響了現金流的穩定。 當前階段，保持資金鍊的健康周轉是各家開發商重中之重的任務。 為此，時代中國懇請退回部分舊改項目的履約保證金及前期拆遷投入資金。

綜合考慮後，時代中國懇請市政府協調在今年4月底前退還3億履約保證金，同時懇請協調由區政府指定單位或國企承接公司黃埔區的5個項目，並依「城市更新10條」等相關政策退還前期投入的17.1億元。 倘若上述懇求最終得以成行，時代中國將獲得20.1億元的資金回流，但整體而言，其訴求能否實際落地尚有待觀察。

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