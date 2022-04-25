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【券商點睇】市場波動累招商證券業績 股價瀉超過一成

股樓投資 16:20 2022/04/25

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招商證券（06099）周一（25日）收報7.89元，下挫11.2%，跟首季業績大跌有關，或許對其他中資券商股有一定啟示作用。業績顯示，招商證券第一季實現營收36.96億元（人民幣，下同），按年下跌38%；實現歸母淨利潤14.9億元，按年下滑43%。

【同場加映】青姐話：二次尋底 有幾難睇？

廣發報告指，自營投資業務線受市場波動影響，顯著拖累業績。由於第一季市場震盪，滬深300指數下跌14.5%；中證全債上升0.8%，令其投資淨收益與公允價值變動收益單季為5.81億元，按年減少75%，一、二級市場投資及公允價值變動造成業績較大下滑。其次，招商證券第一季利息淨收入1.88億元，按年減少63%，多受債券投資及利息支出剛性影響。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份，請按【見下頁

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但該行報告又指，資本市場改革深化，財富管理和機構業務協同驅動發展，短期市場波動不改長期變革趨勢，預計招商證券今後三年每股淨資產為12.39元、13.26元及14.31元，對應市帳率為1.15倍、1.08倍和1 倍。鑑於近三年市帳率平均值介乎1.3至2倍，給予今年估值1.65倍，A股合理價值為20.44元，考慮A/H股溢價，對應H股合理價值為12.74港元，維持A/H股「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

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撰文：林衛

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港股 買入 招商證券（06099） 中國

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