【券商點睇】人幣貶值可視為利好出口訊號 關注受惠滙率回落行業

招商證券發表報告指，當前積極信號正在出現，新增中長期社融增速超預期轉正、估值位置等均構成了A 股見底最重要的信號，部分地區疫情好轉、復產復工的正在進行、物流指數持續反彈，給穩增長項目開工創造條件。

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而隨著新增社融加速改善，人民幣貶值帶來的出口增加效應可能更加有利於經濟改善預期，產業資本淨增持邊際上行也有助於市場穩定。總言之，4月中下旬到5月上旬，A股有可能會迎來上行周期的起點，目前可能正處在底部區域，後續主線可關注新老基建加速開工、政策和需求，以及人民幣貶值驅動的行業。

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該行認為，目前可能正處在底部區域、醞釀反攻的過程中。一旦市場企穩回升，三個思路可重點考慮。第一、受益於前期傳統基建和新基建加速開工施工，有色化工建材可重點關注；第二、光伏風電儲能則是新基建開工受益板塊；第三、益於率國內地產政策放鬆，疫情緩解後需求回暖和人民幣滙率貶值的部分可選消費如家電、家居、消費建材等。

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撰文：林衛