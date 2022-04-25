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【A股打新】上交所考慮以破發指標考核主承銷商 新股頻潛水引監管注意

股樓投資 12:48 2022/04/25

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據內地報道，過去一周共有15隻新股A股上市，其中6隻首日「破發」，並已引起監管部門關注。近期上海證券交易所組織多家券商召開座談會，研討當前市場破發現象。上交所方面在座談會上表示，下一步考慮將「大比例破發」等指標納入主承銷商執業質量評價等。

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市場分析，上市新股出現高比例的破發，主要因股市低迷所致。一方面，受外圍市場、疫情反復等多重因素影響，A股二級市場跌幅較大。部分報價機構不重視投研工作，對二級市場波動、行業和公司基本面的調整缺乏甄別和預判能力。另一方面，部分發行人及其股東對新股估值預期過高，尤其是當前的Pre-IPO市場在部分行業存在一定估值泡沫，層層傳導推高了IPO定價。此外，科創板企業普遍具有高成長性，今年上市的非盈利企業、創新行業企業佔比較高，在市場波動環境下易受衝擊。

【延伸閱讀】大行報告：對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價，請按【見下頁

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對於如何加強新股承銷工作，降低破發、棄購等風險，幾家券商負責人均表態，將充分履行資本市場「看門人」職責，進一步規範投資價值報告撰寫要求，審慎進行估值假設，估值結論要客觀體現公司合理價值。定價時，以頭部保險公司、公募基金等長期投資者的報價作為主要參考，合理審慎確定發行價格。

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撰文：林衛

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