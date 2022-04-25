【業績｜內房股】中海外宏洋首季經營溢利增長19%　股價半日跌4%

▲ 【業績｜內房股】中海外宏洋首季經營溢利增長19%

中海外宏洋 （00081） 第一季營業額約為68.46億元（人民幣‧下同），按年增長58.4%，經營溢利約為9.14億元，按年增長19%。集團指，所有發展中項目之進度良好，大致上與工程計劃相符。

至中午收市，中海外宏洋半日跌4.2%，報4.36元。

期內，集團合約銷售額約為91.58億元，涉及銷售面積約為85.25萬平方米，分別按年下跌 41%及26.5%。首季累計認購而有待簽訂買賣合同總額約為8.4億元，涉及面積約為6.24萬平方米。

在有關新購土地方面，集團透過以代價約為10.24億元 從獨立第三方收購於廣東省汕頭市主要從事房地產開發的項目公司的100%權益及股東貸款從而購入一塊土地，該項目總樓面面積28.68億平方米。集團於中國可建樓面面積共約為2950萬平方米之土地儲備，其中集團應佔權益之樓面面積約為2550萬平方米。

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編輯：姚卓然