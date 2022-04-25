▲ 【外匯基金】金管局余偉文：投資環境十分困難 外匯基金4招減美國加息風險、包括調整非美元資產

金管局總裁余偉文於匯思撰文，指投資環境雖十分困難，但外滙基金仍以「保本先行，長期增值」為投資原則，不可因短期收益的波動影響其長線投資方向。加上外滙基金的規模龐大，不適合如個人投資者般對投資組合作出頻繁或大幅改動，反而要堅定地恪守投資原則，適當地作出中長線的資產配置，爭取更好的長期回報。

余偉文表示，外滙基金投資團隊將繼續因應外圍最新局勢變化作出迅速及適當的應對，致力減低三大主要資產股票、債券、外滙如同時受挫，對外滙基金潛在的衝擊，並努力爭取中長線回報，為外滙基金資產增值。

長期增長組合表現出色

他指，面對全球經濟和金融市場不明朗的因素，金管局一直因應市況變化，靈活地管理外滙基金，適時適量地調整資產配置，並作出適當的防禦性部署。外滙基金具體作出了以下四項部署，首兩項部署可讓外滙基金能夠維持足夠的流動性之餘，亦盡量減低美國利率波動對整體投資收入的影響。

第一，在美國加息預期下，增加現金和浮動利率債券的比例。浮動利率債券讓外滙基金可以更有效地減低債券「息升價跌」的負面影響；

第二，適當地調整非美元資產帶來的外滙風險，以降低美元進一步轉強所帶來的帳面匯兌損失；

第三，過去幾年通過持有抵禦通脹的投資產品，以及加大「長期增長組合」下的另類投資（包括房地產及基建投資等實物資產），令投資組合更多元化，更有效地分散風險。「長期增長組合」一直表現出色，自成立以來至2021年9月底的內部回報率年率達15.3%。

第四，繼續提高資產組合的流動性，確保有需要時能迅速提供資金維持香港的貨幣及金融穩定，及配合政府提取財政儲備存款以應對疫情。

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