【鰻魚內銷】配合政策刺激內銷　內地鰻魚輸日量大跌

▲ 中國的鰻魚出口量下降，改為增加專注內需市場。(資料圖片)

中國水產養殖場的鰻魚出口量下降，從以往集中輸出到日本，改為增加專注內需市場，令當地鰻魚產品售價更為親民。

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據中國經濟日報（Economic Daily）資料，於福建省的鰻魚養殖及加工企業經營者透露，該公司的鰻魚近2年日本輸出量，從3,000公噸下降至700公噸，從以往出口改為主攻內銷。另一方面，據日本養鰻漁業協同組合連合會的數據，日本當地養殖的鰻魚在2020年總量為16887公噸，其記錄顯示2019年中國及台灣等地入口的鰻魚數量約32,000公噸。估計疫情及物流影響未消除的情況下，會影響日本地區的鰻魚進口量。

受到疫情影響物流，以及內地要增大內需的政策驅使，不少鰻魚業者改為在內地市場經營電商及超市零售，以往鰻魚傾向輸出至日本市場，如今有6至7成為內地消費。

據美團的資料顯示，鰻魚餃子、鰻魚火鍋等使用鰻魚的菜式於21年已超過6萬款，比19年增加66%，提供鰻魚餐點的食肆連續2年增加逾14%。21年有關鰻魚的外賣下載單量比前年增加4成，當中50元人民幣以下的菜單增加3成。有北京市民表示，鰻魚富營養，仍然是比較高級的食品，但售價已經不再那麼高不可攀。

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責任編輯:王浩賢