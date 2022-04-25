【美股期貨】道指期貨跌310點　納指期貨跌近1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

市場憂慮大幅加息，美股期貨續向下，其中道指期貨跌逾300點，納指期貨跌1%。可口可樂及飛利浦於美股盤前會公布業績。美國今日將會公布3月芝加哥聯儲全國活動指數，以及4月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股踏入科技股業績高峰期 聚焦美國首季GDP及3月PCE物價指數

即市走勢︰

【17：30】美股期貨跌幅加大，道指期貨跌310點 ，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌40點。

【12：11】道指期貨跌190點，報33620點；標指期貨跌22點，報4249點；納指期貨跌56點或0.4%，報13300點。

【10：26】【AAPL】彭博：富士康鄭州工廠被允許在封控期間繼續正常運營

【09：52】【歐洲央行】外電引述歐央行官員指最快7月加息 全年料合共加息最少兩次

【08：32】【TSLA】馬斯克證實 曾短訊質問蓋茨是否沽空Tesla

【08：00】【TWTR】Twitter據報正重新審視馬斯克收購建議 態度變得更正面

【07：30】美股上周五下挫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）暗示5月或加息半厘，並表示日後或繼續以類似加息幅度遏抑通脹，美國5年期及7年期債息一度突破3厘關口；野村驚人預測，儲局6月及7月兩次議息將加息0.75厘，大幅加息恐慌現，道指上周五跌981點，報33811點；標指跌121點或2.77%，報4271點；納指跌335點或2.55%，報12839點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）