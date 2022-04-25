  • 30°C
香港時間 : 2022425日 (一) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】道指期貨跌190點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）

股市 12:16 2022/04/25

分享：

分享：

美股動態不斷更新

市場憂慮大幅加息，美股上周五下挫後，美股期貨周一於亞洲時段續向下，其中道指期貨跌190點，納指期貨跌56點或0.4%。美股踏入大型科技股業績高峰期，微軟、Alphabet、Meta、Apple 、Amazon將於本周放榜。另外，美國本周將公布首季GDP及被儲局視為通脹指標的三月PCE物價指數。至於美國今日將會公布3月芝加哥聯儲全國活動指數，以及4月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股踏入科技股業績高峰期　聚焦美國首季GDP及3月PCE物價指數

即市走勢︰

【12：11】道指期貨跌190點，報33620點；標指期貨跌22點，報4249點；納指期貨跌56點或0.4%，報13300點。

【10：26】【AAPL】彭博：富士康鄭州工廠被允許在封控期間繼續正常運營

【09：52】【歐洲央行】外電引述歐央行官員指最快7月加息　全年料合共加息最少兩次

【08：32】【TSLA】馬斯克證實　曾短訊質問蓋茨是否沽空Tesla

【08：00】【TWTR】Twitter據報正重新審視馬斯克收購建議　態度變得更正面

【07：30】美股上周五下挫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）暗示5月或加息半厘，並表示日後或繼續以類似加息幅度遏抑通脹，美國5年期及7年期債息一度突破3厘關口；野村驚人預測，儲局6月及7月兩次議息將加息0.75厘，大幅加息恐慌現，道指上周五跌981點，報33811點；標指跌121點或2.77%，報4271點；納指跌335點或2.55%，報12839點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）

美股 港股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【開市9點半】北京再爆疫情　騰訊今起北京上班採用A/B班　分析憂中資科技股拋售未完
【開市9點半】北京再爆疫情　騰訊今起北京上班採用A/B班　分析憂中資科技股拋售未完
【科技股分析】德分析師：兩大原因恐拖累中國科技股再下跌　去年7月率先唱淡中資科網股
【科技股分析】德分析師：兩大原因恐拖累中國科技股再下跌　去年7月率先唱淡中資科網股
【高息股攻略】滙證：國企改革3年規劃處尾聲　薦13家大型國企股、8家股息率逾7厘（附名單）
【高息股攻略】滙證：國企改革3年規劃處尾聲　薦13家大型國企股、8家股息率逾7厘（附名單）
【財爺網誌】陳茂波：美國加息或致港美息差擴闊　料港滙觸及7.85弱方兌換　港元資金流向美元
【財爺網誌】陳茂波：美國加息或致港美息差擴闊　料港滙觸及7.85弱方兌換　港元資金流向美元
【內地疫情】北京爆多條傳播鏈　騰訊：4.25起北京地區上班採用A/B班形式
【內地疫情】北京爆多條傳播鏈　騰訊：4.25起北京地區上班採用A/B班形式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款