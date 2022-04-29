【美股期貨】道指期貨升4點、納指期貨跌0.9%　亞馬遜盤後跌近9%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚造好後，美股期貨周五於亞洲時段個別發展，其中道指期貨微升4點，納指期貨跌126點或0.9%。美國今日將會公布3月PCE物價指數、4月芝加哥PMI、4月密歇根大學消費者信心指數。

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即市走勢︰

【10：39】道指期貨升4點，報33920點；標指期貨跌17點，報4270點；納指期貨跌126點或0.9%，報13329點。

【10：41】【TLSA】馬斯克兩日累沽近40億美元Tesla股份 與吞併Twitter資金尚有差距、「今日後無意再售Tesla」

【09：07】【Intel業績】英特爾績符預期、惟展望較市場預期差 股價盤後跌近4%

【08：06】【AMZN業績】亞馬遜季績、指引遜預期 股價盤後挫9%

【07：50】【AAPL業績】蘋果警告供應鏈限制或累銷售少80億美元 預告中國需求減弱

==以下4月28日（周四）股市==

美國公布首季經濟意外收縮1.4%，雖然美滙指數震一震跌，但市場隨即解讀是因為受破紀錄的貿易赤字影響，而非消費疲弱，事實上，消費類數據仍見增長，美滙再升，債息亦續升，反映儲局強硬加息，仍箭在弦上。道指高開後升勢持續，收市升614點，納指升逾3%。

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Facebook母公司Meta公布業績超預期，股價大漲逾17%。美國上周首次申領失業救濟數據符合預期。

本港時間今晨4時（即收市），道指漲614點，漲幅1.85%，報33916點；納指升382點，升幅3.06%，報12871點；標指升103點，升幅2.47%，報4287點。

道指成分股默克藥廠，第一季度營收與每股收益均超市場預期，並發布好於市場預期的業績指引，帶動股價上揚5%。

巨企業績仍是市場焦點。Meta Platforms股價大漲，該公司周三收市後宣布第一財季淨利潤74.65億美元超預期，日活躍用戶數量（DAU）按年增長4%至19.6億。績後摩根士丹利將其目標價，從325美元上調至330美元。

Twitter公布首季營運收入12億美元，按年增長16%，稍遜市場預期的12.2億美元；期內活躍用戶人數2.29億戶，略超分析員預期，較去年同期的1.99億戶有所增加。馬斯克以440億美元入主Twitter，並曾預告收購交易完成後，將讓Twitter私有化。Twitter股價升0.9%。

另據The Information報道，馬斯克因未能遵守有關披露最初持有9%的Twitter股份的規定，正受到審查。

谷歌CEO皮查伊周四表示，國際稅收制度的改革對谷歌在愛爾蘭的業務「沒有影響」，該公司仍將致力於在愛爾蘭的投資，並增加歐洲業務中心的員工，谷歌股價升逾3%。

【麥當勞業績】麥當勞加價及疫後復甦撑業績 經調整盈利超預期

【TWTR】Twitter 首季收入遜預期、惟用戶數量激增 料馬斯克年內完成收購交易

美國公布上周初領失業救濟人數、首季個人消費支出、4月堪薩斯聯儲製造業綜合指數。蘋果（美︰AAPL）、亞馬遜（美︰AMZN）等將於收市後公布業績。

油價在周四攀升，紐約期油一度漲逾2%，刷新近一周高點至104.37美元，歐盟愈來愈可能禁止從俄羅斯進口原油，德國準備分階段停止購買俄羅斯石油，為歐盟的禁令掃清障礙。德國經濟部長哈貝克本周表示，德國已經減少對俄羅斯石油的依賴，使全面禁運引發的風險變得可控，可能為歐洲大陸範圍內的禁運奠定基礎，這將顛覆全球石油貿易。瑞銀集團大宗商品分析師Giovanni Staunovo表示，由於德國對此持開放態度，禁令出台的可能性進一步增加。問題是匈牙利是否也支持該協議，因為歐盟需要獲得一致通過。

拜登將美國經濟2020年以來的首次萎縮，歸咎於技術因素，稱就業、消費和投資都保持強勁。 面對歷史性挑戰，勞動家庭推動的美國經濟繼續保持韌性。雖然上個季度的增長預測受到技術因素的影響，但美國從實力地位面對全球COVID-19疫情、普京無端入侵烏克蘭以及全球通脹的挑戰。

美國商務部長雷蒙多表示，並未對首季度GDP數據感到驚訝；指GDP數據令人失望，但不是趨勢。

即市走勢︰

【03：41】媒體消息：聯合國秘書長古特雷斯及其團隊，對基輔遭受的襲擊感到震驚。

【03：38】美股尾市升幅擴大， 道指漲652點或逾1.9%，此前最多曾升752點至高見34054點；納指升407點或逾3.2%，即市曾最多升459點至12948點；標指升123點或2.96%，報4307點

【03：30】韋德布希分析師Yga lArounian將Facebook母公司Meta Platforms（美：FB）的目標價，從270美元下調至220美元，並維持中性評級。

Arounian指出，Meta發布2022年第一季度營收低於預期，大致符合其指引的中端。不過該公司的EBITDA利潤率高於華爾街的預期。Arounian還表示，Meta第二季度的收入指引低於華爾街預期，指引的中端表明收入增速將按年持平，指引的低端則下調4%。該分析師認為，Meta的用戶數量在2021年第4季度首次下降後再次環比增長，而Meta管理層預計第2季度用戶增長，將環比持平或略微下降，主要原因是俄烏衝突導致歐洲用戶數量下降。

【03：23】中概股奧斯汀科技（美：OST）上市第二日跌約90%，股價報4.16美元。該股周三上市首日一度漲1000%，IPO發行價為每股4美元。

【03：01】IMF總幹事格奧爾基耶娃新冠病毒檢測結果呈陽性；其症狀輕微，在家遠程工作。

【02：52】高通（美：QCOM）漲幅擴大至10%，報148.64美元，第二季營收同比增近41%至111.64億美元，芯片業務銷售額按年增52%超預期。

【02：41】美股AI板塊走高，Upstart（美：UPST）漲10.5%，英偉達（美：NVDA）漲7.8%，Veritone（美：VERI）漲6.2%，Palantir（美：PLTR）、C3.ai（美：AI）漲超4%。

【02：31】紐約 6月原油期貨收漲3.34美元，漲幅3.27%，報105.36美元。

【02：13】美股半導體板塊漲幅擴大，日月光半導體（美：ASX）漲超10%，高通（美：QCOM）漲8.2%，聯電（美：UMC）漲7.7%。英偉達（美：NVDA）漲7.2%，納微半導體（美：NVTS）、台積電（美：TSM）漲超5.5%，安森美半導體（美：ON）、美光科技（美：MU）、AMD（美：AMD）漲超5%。

【02：07】紐約期油站上105美元，續刷新一周高位，漲2.89%。布蘭特期油走高約0.5美元，報107.32美元，漲2.37%。

【02：00】據衞星新聞，美國國務卿布林肯表示，美國正在考慮沒收俄羅斯受制裁的國有資產的可能性。

【01：58】紐約 6月黃金期貨收漲0.1%，報1891.30美元

【01：49】據日經新聞：埃克森美孚石油（美：XOM）準備退出在俄羅斯的Sakhalin-1項目，並且正在裁員。

【01：15】道指漲579點，漲幅1.74%，報33881點；納指升347點，升幅2.79%，報12836點；標指升84點，升幅逾2%，報4268點。

【01：11】拜登要求向烏克蘭提供330億美元援助，並提案沒收俄羅斯富豪財產

當地時間4月28日，美國總統拜登就俄烏衝突發表講話，要求國會批准一項330億美元的追加撥款法案，用於支持烏克蘭。據悉，拜登的資金要求包括超過200億美元的軍事援助、85億美元的經濟援助和30億美元的人道主義援助。

此外，拜登還將向國會提交一份提案，向俄羅斯富豪進一步施壓，包括沒收俄羅斯富豪的資產為烏克蘭的國防提供資金。拜登表示，將通過財政部和司法部建立一個新的行政程序，以簡化聯邦政府沒收俄羅斯富豪資產的工作。

【00：37】 遊戲發行商動視暴雪（ Activision Blizzard，美：ATVI）股東批准微軟（美：MSFT）的收購提議，公司特別會議上，超過98%的股東投票贊成與微軟的交易，拉動股價漲1.6%。

【00：35】美股三大指數均漲逾1%，標指漲逾1.5%，道指升近350點，納指漲約1.6%。成分股Facebook漲約17%，高通和PayPal漲逾7%，但ORLY跌逾9.3%，ALGN跌逾20.6%。

【00：28】英國《金融時報》援引四位知情人士的消息報道，蘋果（美：AAPL）下周將面臨新的歐盟反壟斷指控，涉及是Apple Pay的運營方式。蘋果公司將被指控違反歐盟法律，如果指控成立，將處以相當於全球營業額10%的罰款。該案於2020年啟動，歐盟委員會和蘋果均拒絶對《金融時報》置評。

【00：13】市場消息指，保加利亞確保5月的天然氣供應，以替代失去的俄羅斯天然氣供應

【00：09】美股氫能源板塊下挫，普拉格能源（美：PLUG）跌8.8%，燃料電池能源（美：FCEL）跌逾6%，Bloom Energy（美：BE）跌5.5%。

【00：08】美股溫和上升，道指升134點或0.4%；納指升68點或逾0.5%；標指升30點或0.7%

【23：32】歐洲STOXX 600指數初步收漲0.36%，報445.90點。德國DAX 30指數初步收漲1.02%，報13935點。法國股指初步收漲0.75%，意大利股指初步收漲0.61%，英國股指初步收漲0.87%。

【23：20】紐約柴油期貨創下歷史盤中最高紀錄

紐約柴油期貨繼續攀升，超低硫柴油漲勢創紀錄，周四一度上揚2.1%，創下1986年有數據統計以來的最高水平。該合約將於周五到期 。自從烏克蘭戰爭爆發以來，柴油已成為全球需求最旺的燃油。美國餾分油庫存上周降至1.07億桶，為2008年以來最低。

【23：12】據Yougov/Citi調查數據顯示，英國1年期通脹預期從3月份的6.1%，降至4月份的6.0%。4月進行的關於英國未來5至10年通脹預期調查結果為4.2%，上月為4.4%。

【21：31】中概股奧斯汀科技（OST）盤中觸發熔斷，此前跌逾50%，股價報19.8美元；該股周三上市首日一度急漲1000%。

【21：31】美股開市，道指高開170點，報33472點，納指升1.6%，報12690點，標指升46點 ，報4230點。

【21：25】美國公布首季經濟意外收縮1.4%，雖然美滙指數震一震跌，但市場隨即解讀是因為受破紀錄的貿易赤字影響，而非消費疲弱，事實上，消費類數據仍見增長，美滙再升，債息亦續升，反映儲局強硬加息，仍箭在弦上。

道指期貨升200點，納指期貨升1.7%。

【18：41】美滙最新報103.5。道指期貨升300點，納指期貨升2.1%，標指期貨升62點。Meta績後股價造好，盤前升逾17%，報205.69美元。

【12：23】道指期貨升57點，報33359點；標指期貨升29點，報4213點；納指期貨升167點或1.3%，報13171點。

【11：52】【日圓滙價】日央行宣布每日買債 美元兌日圓撲130、兌港元逼6算 瑞信反料未來3個月回升至124

【11：35】【Archegos爆煲】Bill Hwang涉操縱市場和欺詐被捕、面臨最多380年刑期 累投行勁蝕內幕公開、高峰掌萬億倉位（第二版）

【09：02】【美企業績】Paypal首季經調整淨利潤跌29% 下調全年盈利預測

【08：03】【美企業績】高通季績、指引均勝預期 股價盤後升逾6%

【08：00】【fb業績】Meta用戶恢復增長、盤後升近兩成 朱克伯格預告放慢投資、元宇宙收入僅佔2.5%

【07：58】【中美角力】美國再將中國列入特別301優先觀察名單 質疑中國保護知識產權執法成效

==以下4月27日（周三）股市==

美股科技股季績期展開，美股周三反覆回升，道指最多升457點，惟尾市升幅明顯收窄，納指回軟。道指收市升61點，報33302點；標指升8點，報4183點；納指則跌1點，報12488點。美國10年期債息向上，最新報2.818厘。

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美股市場聚焦業績，周二打頭陣的微軟（美：MSFT）及Google母企Alphabet（美：GOOG）表現一好一壞，前者掃除了市場對雲端產業的憂慮，後者則被大行下調目標價。Alphabet美股周三挫3.7%，微軟則升4.8%。

滙市波動帶動股市大震，普京停止向歐盟成員國----波蘭及保加利亞停供天然氣後，外電報道，傳德國或贊成歐盟的俄羅斯石油禁令，倘發展繼續惡化，歐洲恐面臨急速衰退 ； 歐元昨曾急跌1.1%，見1.0515的5年低。歐元走弱支持美滙指數進一步走強，昨曾急升最多1%，見103.28。

【經濟預測】德國降今年增長預測至2.2% 指高能源價格礙產出

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）敦促歐洲能源商，不要遵從俄羅斯要求，改為以盧布支付天然氣採購貨款。不過，部分能源商已經轉為以盧布支付。

紐油收市轉升0.31%，報102.02美元，布油報105.32美元，上揚0.31%。

【波音業績】波音收入遜預期 虧損意外擴大

另外，白宮首席醫學顧問福西表示，美國已經走出新冠病毒大流行（pandemic）階段，疫情現在處於低水平。從全球角度觀察，則仍然未脫離大流行時期。

中美博弈持續 ， 美國貿易代表處（USTR）周三公布2022年特別301報告，中國再度被列入優先觀察名單。同時密切關注，中國履行美中第一階段貿易協議的承諾。報告對中國先後修改專利法、著作權法與刑法，以保護知識產權的措施表示歡迎，但仍對中國執法成效有所質疑。

3月份成屋待完成銷售跌1.2%，較預期的倒退1%遜色，但較前月的跌4.1%，跌幅已大為收窄。按年比較，3月份成屋待完成銷售挫8.9%，亦遜預期的跌8.1%，兼遠差於前月的5.4%跌幅。

全球最大對沖基金橋水的首席投資策略師Rebecca Patterson認為，如果美國要遏制通脹，利率必須達到比鮑威爾的預期高得多的水平。激進的政策緊縮預期將繼續提振所有期限債券的收益率，這也是該公司對各期限美債全線做空的原因之一。Patterson對聯邦基金目標利率的看法並非個別例子。德意志銀行經濟學家周二警告稱，聯儲局可能需要進行1980年代以來最激進的貨幣緊縮，保守的預測是基準利率需要大幅升至5厘至6厘區間。

德國經濟部長哈貝克27日表示，俄羅斯天然氣在德國天然氣進口中所佔比例，已從55%下降至35%。哈貝克還說，德國政府將2022年德國GDP增速預期從4.1%下調到2.2%。他指出，該預測基於的場景是德國能夠繼續進口俄羅斯天然氣；如果禁止進口俄天然氣或俄方封鎖天然氣供應，德國經濟將出現衰退。

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即市走勢︰

【01：24】知情人士表示，意大利能源巨頭埃尼集團正準備在俄羅斯天然氣工業銀行開設盧布帳戶，從而有可能滿足俄羅斯要求須以本幣支付。該知情人士稱，埃尼集團此舉是為了防患於未然，因其正尋求意大利政府和歐洲當局就是否及在何種條件下，可能使用這些帳戶買俄氣提供更多指引。歐盟委員會主席馮德萊恩周三警告企業，不要屈從於俄羅斯以盧布支付的要求，稱這樣做將違反對俄制裁。

【01：01】Meta Platforms（美：FB）：預計第二季度營收270億美元至290億美元，股價一度跌逾5%。

【00：53】奧地利總理內哈默27日通過其社交媒體表示，俄羅斯媒體關於奧地利以盧布支付俄天然氣的消息是假新聞。奧地利石油天然氣集團（OMV）仍然在用歐元為俄羅斯天然氣付款，奧地利將堅持執行歐盟各成員國共同商定的對俄制裁措施。

【00：49】歐洲債市：意大利與德國的利差達到2020年6月以來最大

意大利國債小幅走低，與德國國債的利差擴大至2020年6月以來的最高水平；德國國債互換利差升至七周高位。德國國債上漲，10年期收益率連續第三天走低，為2月18日以來最長連跌；曲線變陡，因為貨幣市場下調對歐洲央行的緊縮押注；15年期債券發行需求下降，長期債券跑輸。

英國國債也趨陡，實際收益率引領長期收益率走高；交易員下調英國央行加息預期，定價到12月收緊146個基點，周二定價為148個基點

【00：41】美股三大指數保持升勢，道指漲逾400點或1.2%；納指升170點或逾1.3%；標指升近1.3%

【00：37】俄羅斯財長西盧安諾夫表示：俄財政部2022年不打算在國內或國外市場發行任何國債，包括以人民幣計價的國債

【00：30】俄羅斯經濟發展部：俄羅斯的一周通脹率從一周前0.2%升至0.56%，年通脹率升至17.7%。俄羅斯人實際可支配收入第一季度下降1.2%。

【00：24】聯合國發言人：聯合國將在本周三與莫斯科和基輔進行對話，以制定烏克蘭平民疏散框架

【00：11】據德意志新聞社報道，歐洲央行行長拉加德表示資產購買計劃，可能會在第三季度初結束，時間或許在7月份。屆時將是考慮利率及加息的時候，央行會在6月份根據新經濟數據做出決定。

【00：03】歐洲央行行長拉加德：歐洲央行堅定不移地致力於實現物價方面的目標，指歐元區的通脹主要是由能源驅動。

【23：40】納指漲逾1%，標指漲幅擴大至將近1%，道指漲逾300點，漲幅也擴大至將近1%。

【22：52】【美股焦點】Spotify 首季收入勝預期股價仍急挫一成 月活躍用戶按年增19%至4.22億創新高

【22：48】【經濟預測】德國降今年增長預測至2.2% 指高能源價格礙產出

【22：38】【美國經濟數據】美國3月份成屋待完成銷售數據遜預期

【21：50】美股三大指數升幅擴大，道指升308點或0.9%，報33548點；標普500指數升50點或1.2%，報4225點；納指反彈212點或1.7%，報12702點。

【21：40】美股科技股季績期展開，周二打頭陣的Google母企Alphabet（美：GOOG）及Microsoft（美：MSFT）表現一好一壞。Alphabet美股早段挫3.9%，Microsoft則升近5%。

【21：30】道指升175點，納指反彈升0.6%。

【21：24】美滙指數突破103，最多曾升0.7%，高見103.044。歐元曾急跌最多0.9%，見1.0539的5年低。

【20：14】美股市場聚焦業績，道指成份股微軟業績超預期，盤前升4%，帶動道指期貨升逾200點，業績差的Google，盤前仍跌4%，納指期貨升0.3%。

【19：10】Spotify 首季收入勝預期 月活躍用戶按年增19%至4.22億創新高

【16：15】道指期貨升361點，報33520點；標指期貨升41點，報4211點；納指期貨升141點或1.1%，報13159點。

【16：06】【美股焦點】Robinhood因過度擴張而要節減人手 將裁減9%全職員工、盤前跌近4%

【12：25】道指期貨升226點，報33466點；標指期貨升19點，報4194點；納指期貨升47點或0.4%，報13057點。

【11：27】【Mattel】Barbie製造商美泰據報考慮賣盤 年初奪冰雪奇緣Elsa玩具版權

【10：24】【司法訴訟】網易雲音樂控騰訊音樂不正當競爭 指控非法盜播歌曲、批量化冒名洗歌

【10：09】【TSLA】Tesla重挫12%失900美元 馬斯克吞併Twitter方案210億美元現金來源未明成隱憂

【09：55】【TWTR】若馬斯克未能取得足夠資金完成收購Twitter 需支付78億元分手費

【08：57】【美企業績】VISA上季盈利升兩成 CFO：全球支付量未受高通脹、烏克蘭戰爭等影響

【08：17】【美企業績】通用汽車季度收入按年升11% CEO：中國政府已承諾優先保障汽車業復工復產、股價盤後升1%

【08：01】【烏克蘭戰爭】俄羅斯暫停向波蘭、保加利亞輸送天然氣 歐洲氣價一度飆升17%

【07：10】【微軟季績】微軟第三財季營收增速放緩 盤後股價先跌後升

【07：07】【Google業績】Alphabet純利按季跌兩成 另斥700億美元回購、盤後仍一度跌逾6%

==以下4月26日（周二）股市==

資金持續流入美元，美滙指數創兩年高，升穿102。俄羅斯外長警告有核戰爭危險，有報道指俄中止向波蘭輸出天然氣，美股憂慮地緣政治風險，道指下瀉超過800點，納指挫近4%。

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避險情緒高漲，道指收市瀉809點或2.38%，報33240點；標指跌120點或2.81%，報4175點。納指挫514點或3.95%，報12490點；資金入債市避險，美國長債息回軟，跌穿2.8厘，報2.751厘。

市場憂全球首富馬斯克可能需減持特斯拉（Tesla）股份套現，以助收購Twitter，特斯拉收市瀉12.2%，創近兩個月來最大跌幅 ，單日市值相當於跌掉2.8個推特（Twitter）的市值 ；Twitter也跌3.9%。

國際油價漲逾3%，布蘭特期油觸及105美元，據波蘭當地門戶網站OneT.PL報道，俄羅斯已經停止對波蘭的天然氣供應，波蘭天然氣運營商回應稱，對報道不予置評，並表示波蘭做好了天然氣供應可能中斷的準備。受消息影響，歐洲天然氣價格大漲17%。

美滙指數維持強勢，升穿102，離岸人民幣轉跌，美國10年期債息向下，最新跌穿2.8厘水平，反映資金流入美國後，轉入債市，加上日圓上升，資金有避險迹象。

美國聯儲局前副主席布林德（Alan Blinder）表示，儲局需要在一段時間內至少加息200個基點，預計美國出現溫和的經濟衰退風險超過50%概率。

美國公布3月新屋銷售跌8.6%，以年率計為76.3萬間，與1年前相比，跌12.6%。3月耐用品訂單（初值）增長0.8%，稍遜預期，前值向上修訂為跌1.7%。FHFA房價指數升2.1%，超預期，前值為升1.6%。

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即市走勢︰

【01：15】道指跌551點，跌幅1.6%，報33497點；納指跌395點，跌幅3.04%，報12609點；標指跌64點，跌幅1.49%，報4231點。

【00：56】布蘭特期油向上觸及105美元，漲逾3%。

【00：56】美股油氣股表現強勢，休斯敦能源（美：HUSA）漲7%，戴文能源（美：DVN）漲3.35%，瓦可能源（美：EGY）漲3.2%，硃砂能源（美：VET）漲逾3%，西方石油（美：OXY）漲2.9%。

【00：55】俄聯邦安全會議副主席：外國公司返回俄羅斯市場將比其離開時要難得多

當地時間4月26日，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫表示，外國公司返回俄羅斯市場將比其離開時要難得多，因為留下的市場空白逐漸被俄羅斯企業佔據。俄羅斯歡迎外國公司返回俄羅斯市場，但是他們必須尊重俄羅斯制定的規則和原則。

【00：36】俄羅斯外長：俄方願通過談判解決烏克蘭危機

俄羅斯外長拉夫羅夫26日在莫斯科與到訪的聯合國秘書長古特雷斯會談後說，烏克蘭當前局勢由來已久，在很大程度上因美國及其盟友無限度擴大北約、推行單極世界的政策所致。西方意在遏制俄羅斯發展，烏克蘭一直被視為達成這一目的的「橋頭堡」。雙方就加強人道主義合作進行磋商。俄方決定依託俄國防部建立工作小組，與聯合國代表就運送人道主義援助物資等進行協商。俄願與聯合國及國際紅十字會進行合作。

【00：30】俄羅斯天然氣公司Gazprom未證實對波蘭的天然氣供應已經停止。根據新的盧布規則，波蘭今天必須支付天然氣費用。

【00：27】當地時間26日，俄羅斯衛星通訊社援引聯合國秘書長古特雷斯辦公室的消息，古特雷斯與俄羅斯總統普京的會見已經開始。

【00：16】薩爾瓦多延長國家緊急狀態30天

薩爾瓦多政府現行的國家緊急狀態於27日到期，薩爾瓦多政府當地時間4月25日宣布，為進一步整治社會治安，將繼續延長國家緊急狀態30天。

【00：11】美國聯儲局前副主席布林德（Alan Blinder）表示，儲局需要在一段時間內至少加息200個基點，預計美國出現溫和的經濟衰退風險超過50%概率。

【00：08】美防長：烏克蘭得到更多的支持和援助

4月26日，北約及部分其他國家在德國拉姆斯泰因軍事基地舉行特別會議，商討烏克蘭安全局勢問題。美國國防部長奧斯汀在會議結束後的新聞發布會上表示，將全力支持烏克蘭。奧斯汀稱，與會的30多個國家同意全力支持烏克蘭的國防需求。奧斯汀強調，烏克蘭現在以及未來的重建都需要幫助。

【23：59】英鎊兌美元日內跌幅達1.02%，報1.2609

【23：57】特斯拉（美：TSLA）跌幅擴大至10%，報898美元。明星科技股持續走低，英偉達（美：NVDA）跌超5%，亞馬遜（美：AMZN）跌近5%，Meta Platforms（美：FB）跌近4%。

【23：53】歐元兌英鎊漲幅擴大至0.5%，現報0.8447。

【23：49】俄國防部：烏方企圖採用西方提供的武器來打擊俄，必會遭到俄方全面回應

當地時間4月26日，俄羅斯國防部表示，烏克蘭當局在英國的挑動下企圖採用西方提供的武器來打擊俄羅斯，這必會遭到俄羅斯方面的全面回應。俄羅斯國防部稱，俄軍已做好全天候準備採用高精度武器，對烏克蘭決策中心進行回應性打擊。位於烏克蘭決策中心的西方國家顧問不會成為俄羅斯打擊行動的障礙。

【23：42】標指跌2%，道指跌逾500點，科技股跌幅突出

標普500指數跌幅擴大至2%，特斯拉一度下跌將近10%，拖累非必需消費品板塊跌逾4%，科技和通訊板塊也至少跌超2.6%，能源板塊維持不足2%漲幅。道指跌逾500點，成分股NIKE跌約4.0%，波音、3M、迪士尼等跌逾3%，雪佛龍仍然漲超1%。納指跌逾3.1%。

【23：29】德意志銀行預計美聯儲局目標利率為5%至6%，美國經濟將陷入深度衰退

德銀經濟學家警告稱，美聯儲可能需要實施1980年代以來最激進的貨幣緊縮，才能讓通脹率從40年高位降下來，這將導致美國明年出現嚴重衰退。德銀首席經濟學家兼研究主管David Folkerts-Landau等人周二撰文稱，「我們的保守觀點是聯邦基金目標利率，要深入到5%-6%區間方可遏制住通脹，這部分是由於縮表也能促進貨幣政策緊縮，我們的經濟研究團隊認為，其效果相當於額外兩次25基點的加息。」

【21：42】美滙指數維持強勢，一度升穿102

【21：30】道指跌233點，報33815點，納指跌0.7%，報12910點，標指跌26點，報4269點。

【21：21】道指期貨跌200點，納指期貨跌0.6%。

【18：00】道指期貨跌83點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌8點。

【12：39】道指期貨升58點，報34107點；標指期貨升9點，報4305點；納指期貨升30點或0.2%，報13563點。

【11：55】【TWTR】Twitter聯合創始人Jack Dorsey連發數條推文支持馬斯克 稱「是我唯一信任的解決方案」

【09：17】【TSLA】Tesla首季中國地區收入增53%至46.5億美元 佔總收入近四分之一

【08：26】【股神巴菲特】巴菲特最後一屆慈善午餐6月12日開拍 起拍價為2.5萬美元

【08：18】【TWTR】特朗普︰不會重返Twitter Twitter接納馬斯克收購、特朗普概念股DWAC挫近13%

【07：52】【TWTR】Twitter接納馬斯克3432億元收購建議 Twitter股價升逾5%

==以下4月25日（周一）股市==

中國疫情恐礙經濟增長，北京恐擴大封城，引發全球股市憂慮，道指早段曾最多跌488點，納指亦曾跌0.9%，不過，基於增長放緩，市場預期油價需求下跌，油價跌逾5%，紓緩通脹及儲局加息壓力，紐約期油跌穿100美元關，布蘭特期油亦跌近100美元水平，美債息曾跌穿2.8厘。

美股中段轉升，尾市繼續走高，推特漲近6%領跑標指成分股，納指漲幅擴大至逾1%。市場仍在評估聯儲局激進加息導致經濟衰退的風險，並關注海外疫情及抗疫封鎖措施的影響。

即睇美股收市：

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本港時間今晨4時（即收市），道指漲238點或0.7%，收報34049點；納指升165點或1.3%，收報13004點；標指升24點或0.5%，收報4296點。業績方面，道指成份股可口可樂業績超預期，利好道指表現。【可樂業績】可口可樂首季純利增24% 超預期

距離收市前1小時，推特宣布接受馬斯克以每股54.20美元現金收購，股票一度停牌等候公布消息。

推特宣布接受馬斯克收購，指交易將帶來可觀的現金溢價，馬斯克的提案對股東來說是最好的選擇。將在4月28日開市前發布第一季度業績，但不會舉行電話會議。又指馬斯克已經獲得255億美元的全額承諾融資。交易完成後，推特將成為一家私人控股公司。

馬斯克將以每股54.2美元的價格收購推特，這個作價較該股4月1日收市價高出38%，即馬斯克披露推特持股前的最後一個交易日。

國際評級穆迪預計2022年全球通脹將保持高位，2023年下半年將保持溫和，又指如果通脹變得更加根深蒂固，主權債務將在更長時間內面臨更高的融資成本，而長期的高通脹將進一步增加社會和政治風險。

國際油價跌，美國國債受到追捧。10年期美債息跌逾7個基點，報2.8198厘。美滙指數企101關口，升0.5%，報101.71。

紐約期油失守100美元關，截至今晨4時，紐約期油跌3.1%，報98.81美元；布蘭特期油跌3.28%，報102.67美元。油企雪佛龍及埃克森美孚跌1.8%及3.2%，油服股斯倫貝謝（Schumberger）及哈里伯頓（Halliburton）亦跌逾6%。

國際金價跌穿1900美元水平。紐約期金收市跌近2%，報1896美元。

全球最大的私募股權公司黑石集團（Blackstone）同意收購美國物業投資集團PS Business Parks，涉資76億美元（約592.8億港元）。黑石提出每股作價為現金187.5美元，較PS Business Parks上周收市價溢價12%。

加拿大央行行長麥克勒姆（Tiff Macklem）周一在國會聽證會上表示，央行將考慮再次大幅加息，以努力遏制通脹，預計央行將考慮在6月份再加息50個基點。

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股踏入科技股業績高峰期 聚焦美國首季GDP及3月PCE物價指數

即市走勢︰

【03：01】推特：接受馬斯克以每股54.20美元現金收購 恢復交易股價漲6.5%

馬斯克將以每股54.2美元的價格收購推特。交易估值約440億美元，預計將於2022年完成，將由馬斯克獨家持股。推特指對股東而言，馬斯克所提收購是最好的選擇。公司將在4月28日美股開市前發佈第一季度業績，不會舉行電話會議。



交易宣布後推特恢復交易，漲幅擴大至6.5%。

【02：43】推特（TWTR）盤中停牌，停牌前漲5.52%，報51.63美元。

【02：36】美股午市後段反覆，道指轉跌為升， 暫升68點或0.2%，扭轉早市急瀉488點劣勢；納指亦升85點或逾0.6%；標指跌0.4%

道指轉漲，Netflix仍然跌超3%，道指成分股強生漲逾1.7%，美國運通、微軟、Salesforce.com、家得寶、迪士尼至少漲逾1%，雪佛龍維持超過2.2%跌幅

納指成分股莫德納漲約7.3%領跑，Match集團漲逾6.7%，Fortinet和Mercadolibre也至少漲逾5.3%，ASML仍然跌逾3.0%。標普500指數的11個板塊中，通訊板塊漲1.1%，房地產和公用事業板塊則至少跌逾1.1%，能源板塊跌逾3.3%。

【02：31】美、布兩油拉升逾1.6美元，分別報98.62美元和102.21美元，跌幅收窄至3.11%和3.54%。

【02：27】國際評級機構穆迪：通脹風險高於多數金融機構的收益

【01：57】法國總統府：馬克龍和拜登在通話中，同意很快就烏克蘭衝突等問題進行更詳細的討論

【01：37】紐約期金收跌至1,900美元下方，為2月下旬以來首次

紐約6月黃金期貨收跌38.30美元，跌幅2.0%，報1896.00美元，創2月份下旬以來新低。

【01：30】據俄羅斯衛星網：俄羅斯外交部發言人扎哈囉娃表示，俄羅斯和烏克蘭的談判小組仍在，談判進程沒有結束

【00：56】巴菲特慈善午餐6月12日開拍，今年將是最後一屆

格萊德基金會周一表示，巴菲特計劃舉辦其第21屆、也是最後一次慈善午餐拍賣活動，拍賣將於6月12日在eBay上開始，並將於6月17日結束。拍賣中標者和多達七位客人，將在曼哈頓的Smith & Wollensky牛排館與巴菲特共進午餐。目前尚不清楚為什麼今年是最後一次。

【00：51】推特股價漲逾6.3%，刷新即市高位至52.29美元

【00：47】歐股收市普遍向下，英國富時100指數報7388點，跌133點或1.77%；德國DAX指數報13931點，跌210點或1.49%；法國CAC 40指數報6449點，跌131點或2%；意大利富時MIB指數報23917點，挫362點或1.49%。

【00：21】克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，俄羅斯總統普京計劃在周二與土耳其總統埃爾多安通話

【00：20】彭博社消息，私募GNRI正針對其位於博茨瓦納的銅礦研究若干選項，其中包括將該礦場出售的可能性，潛在交易的規模大約為15億美元。

【00：17】道指跌293點或逾0.8%， 報33517點， 此前曾最多跌488點或1.4%；納指幾近收復早前跌116點失地，僅跌24點或0.2%；標指跌1.5%

【00：03】美元兌瑞典克朗大漲2.22%，創3月14日以來新高至9.7454

【00：02】英鎊兌美元跌逾1%，刷新2020年9月以來低位至1.2697

【23：50】俄羅斯外交部表示，周二拉夫羅夫將向聯合國秘書長古特雷斯通報，俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動的進展

【23：39】紐約期油及布蘭特期油均跌逾6%，分別刷新4月12日以來低位至95.28美元及99.48美元

【23：02】美國5年期債息跌15個基點至2.78厘

【22：47】納指倒升

【22：22】道指跌幅擴至368點

【21：30】道指跌175點，報33675點，納指跌0.6%，報12758點，標指跌33點，報4238點。

【17：30】美股期貨跌幅加大，道指期貨跌310點 ，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌40點。

【12：11】道指期貨跌190點，報33620點；標指期貨跌22點，報4249點；納指期貨跌56點或0.4%，報13300點。

【10：26】【AAPL】彭博：富士康鄭州工廠被允許在封控期間繼續正常運營

【09：52】【歐洲央行】外電引述歐央行官員指最快7月加息 全年料合共加息最少兩次

【08：32】【TSLA】馬斯克證實 曾短訊質問蓋茨是否沽空Tesla

【08：00】【TWTR】Twitter據報正重新審視馬斯克收購建議 態度變得更正面

【07：30】美股上周五下挫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）暗示5月或加息半厘，並表示日後或繼續以類似加息幅度遏抑通脹，美國5年期及7年期債息一度突破3厘關口；野村驚人預測，儲局6月及7月兩次議息將加息0.75厘，大幅加息恐慌現，道指上周五跌981點，報33811點；標指跌121點或2.77%，報4271點；納指跌335點或2.55%，報12839點。

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責任編輯︰梁浩碩

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