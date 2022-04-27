【美股期貨】道指期貨升226點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

市場避險情緒高漲，道指隔晚瀉809點，至於美股期貨周三於亞洲時段回升，其中道指期貨升226點，納指期貨升47點或0.4%。美國今日將會公布MBA抵押貸款申請、3月批發及零售庫存、待完成二手樓銷售數據。Meta（美︰FB）、PayPal（美︰PYPL）、福特汽車（美︰F）等將於收市後公布業績。

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即市走勢︰

【12：25】道指期貨升226點，報33466點；標指期貨升19點，報4194點；納指期貨升47點或0.4%，報13057點。

【11：27】【Mattel】Barbie製造商美泰據報考慮賣盤 年初奪冰雪奇緣Elsa玩具版權

【10：24】【司法訴訟】網易雲音樂控騰訊音樂不正當競爭 指控非法盜播歌曲、批量化冒名洗歌

【10：09】【TSLA】Tesla重挫12%失900美元 馬斯克吞併Twitter方案210億美元現金來源未明成隱憂

【09：55】【TWTR】若馬斯克未能取得足夠資金完成收購Twitter 需支付78億元分手費

【08：57】【美企業績】VISA上季盈利升兩成 CFO：全球支付量未受高通脹、烏克蘭戰爭等影響

【08：17】【美企業績】通用汽車季度收入按年升11% CEO：中國政府已承諾優先保障汽車業復工復產、股價盤後升1%

【08：01】【烏克蘭戰爭】俄羅斯暫停向波蘭、保加利亞輸送天然氣 歐洲氣價一度飆升17%

【07：10】【微軟季績】微軟第三財季營收增速放緩 盤後股價先跌後升

【07：07】【Google業績】Alphabet純利按季跌兩成 另斥700億美元回購、盤後仍一度跌逾6%

==以下4月26日（周二）股市==

資金持續流入美元，美滙指數創兩年高，升穿102。俄羅斯外長警告有核戰爭危險，有報道指俄中止向波蘭輸出天然氣，美股憂慮地緣政治風險，道指下瀉超過800點，納指挫近4%。

即睇美股收市：

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避險情緒高漲，道指收市瀉809點或2.38%，報33240點；標指跌120點或2.81%，報4175點。納指挫514點或3.95%，報12490點；資金入債市避險，美國長債息回軟，跌穿2.8厘，報2.751厘。

市場憂全球首富馬斯克可能需減持特斯拉（Tesla）股份套現，以助收購Twitter，特斯拉收市瀉12.2%，創近兩個月來最大跌幅 ，單日市值相當於跌掉2.8個推特（Twitter）的市值 ；Twitter也跌3.9%。

國際油價漲逾3%，布蘭特期油觸及105美元，據波蘭當地門戶網站OneT.PL報道，俄羅斯已經停止對波蘭的天然氣供應，波蘭天然氣運營商回應稱，對報道不予置評，並表示波蘭做好了天然氣供應可能中斷的準備。受消息影響，歐洲天然氣價格大漲17%。

美滙指數維持強勢，升穿102，離岸人民幣轉跌，美國10年期債息向下，最新跌穿2.8厘水平，反映資金流入美國後，轉入債市，加上日圓上升，資金有避險迹象。

美國聯儲局前副主席布林德（Alan Blinder）表示，儲局需要在一段時間內至少加息200個基點，預計美國出現溫和的經濟衰退風險超過50%概率。

美國公布3月新屋銷售跌8.6%，以年率計為76.3萬間，與1年前相比，跌12.6%。3月耐用品訂單（初值）增長0.8%，稍遜預期，前值向上修訂為跌1.7%。FHFA房價指數升2.1%，超預期，前值為升1.6%。

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即市走勢︰

【01：15】道指跌551點，跌幅1.6%，報33497點；納指跌395點，跌幅3.04%，報12609點；標指跌64點，跌幅1.49%，報4231點。

【00：56】布蘭特期油向上觸及105美元，漲逾3%。

【00：56】美股油氣股表現強勢，休斯敦能源（美：HUSA）漲7%，戴文能源（美：DVN）漲3.35%，瓦可能源（美：EGY）漲3.2%，硃砂能源（美：VET）漲逾3%，西方石油（美：OXY）漲2.9%。

【00：55】俄聯邦安全會議副主席：外國公司返回俄羅斯市場將比其離開時要難得多

當地時間4月26日，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫表示，外國公司返回俄羅斯市場將比其離開時要難得多，因為留下的市場空白逐漸被俄羅斯企業佔據。俄羅斯歡迎外國公司返回俄羅斯市場，但是他們必須尊重俄羅斯制定的規則和原則。

【00：36】俄羅斯外長：俄方願通過談判解決烏克蘭危機

俄羅斯外長拉夫羅夫26日在莫斯科與到訪的聯合國秘書長古特雷斯會談後說，烏克蘭當前局勢由來已久，在很大程度上因美國及其盟友無限度擴大北約、推行單極世界的政策所致。西方意在遏制俄羅斯發展，烏克蘭一直被視為達成這一目的的「橋頭堡」。雙方就加強人道主義合作進行磋商。俄方決定依託俄國防部建立工作小組，與聯合國代表就運送人道主義援助物資等進行協商。俄願與聯合國及國際紅十字會進行合作。

【00：30】俄羅斯天然氣公司Gazprom未證實對波蘭的天然氣供應已經停止。根據新的盧布規則，波蘭今天必須支付天然氣費用。

【00：27】當地時間26日，俄羅斯衛星通訊社援引聯合國秘書長古特雷斯辦公室的消息，古特雷斯與俄羅斯總統普京的會見已經開始。

【00：16】薩爾瓦多延長國家緊急狀態30天

薩爾瓦多政府現行的國家緊急狀態於27日到期，薩爾瓦多政府當地時間4月25日宣布，為進一步整治社會治安，將繼續延長國家緊急狀態30天。

【00：11】美國聯儲局前副主席布林德（Alan Blinder）表示，儲局需要在一段時間內至少加息200個基點，預計美國出現溫和的經濟衰退風險超過50%概率。

【00：08】美防長：烏克蘭得到更多的支持和援助

4月26日，北約及部分其他國家在德國拉姆斯泰因軍事基地舉行特別會議，商討烏克蘭安全局勢問題。美國國防部長奧斯汀在會議結束後的新聞發布會上表示，將全力支持烏克蘭。奧斯汀稱，與會的30多個國家同意全力支持烏克蘭的國防需求。奧斯汀強調，烏克蘭現在以及未來的重建都需要幫助。

【23：59】英鎊兌美元日內跌幅達1.02%，報1.2609

【23：57】特斯拉（美：TSLA）跌幅擴大至10%，報898美元。明星科技股持續走低，英偉達（美：NVDA）跌超5%，亞馬遜（美：AMZN）跌近5%，Meta Platforms（美：FB）跌近4%。

【23：53】歐元兌英鎊漲幅擴大至0.5%，現報0.8447。

【23：49】俄國防部：烏方企圖採用西方提供的武器來打擊俄，必會遭到俄方全面回應

當地時間4月26日，俄羅斯國防部表示，烏克蘭當局在英國的挑動下企圖採用西方提供的武器來打擊俄羅斯，這必會遭到俄羅斯方面的全面回應。俄羅斯國防部稱，俄軍已做好全天候準備採用高精度武器，對烏克蘭決策中心進行回應性打擊。位於烏克蘭決策中心的西方國家顧問不會成為俄羅斯打擊行動的障礙。

【23：42】標指跌2%，道指跌逾500點，科技股跌幅突出

標普500指數跌幅擴大至2%，特斯拉一度下跌將近10%，拖累非必需消費品板塊跌逾4%，科技和通訊板塊也至少跌超2.6%，能源板塊維持不足2%漲幅。道指跌逾500點，成分股NIKE跌約4.0%，波音、3M、迪士尼等跌逾3%，雪佛龍仍然漲超1%。納指跌逾3.1%。

【23：29】德意志銀行預計美聯儲局目標利率為5%至6%，美國經濟將陷入深度衰退

德銀經濟學家警告稱，美聯儲可能需要實施1980年代以來最激進的貨幣緊縮，才能讓通脹率從40年高位降下來，這將導致美國明年出現嚴重衰退。德銀首席經濟學家兼研究主管David Folkerts-Landau等人周二撰文稱，「我們的保守觀點是聯邦基金目標利率，要深入到5%-6%區間方可遏制住通脹，這部分是由於縮表也能促進貨幣政策緊縮，我們的經濟研究團隊認為，其效果相當於額外兩次25基點的加息。」

【21：42】美滙指數維持強勢，一度升穿102

【21：30】道指跌233點，報33815點，納指跌0.7%，報12910點，標指跌26點，報4269點。

【21：21】道指期貨跌200點，納指期貨跌0.6%。

【18：00】道指期貨跌83點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌8點。

【12：39】道指期貨升58點，報34107點；標指期貨升9點，報4305點；納指期貨升30點或0.2%，報13563點。

【11：55】【TWTR】Twitter聯合創始人Jack Dorsey連發數條推文支持馬斯克 稱「是我唯一信任的解決方案」

【09：17】【TSLA】Tesla首季中國地區收入增53%至46.5億美元 佔總收入近四分之一

【08：26】【股神巴菲特】巴菲特最後一屆慈善午餐6月12日開拍 起拍價為2.5萬美元

【08：18】【TWTR】特朗普︰不會重返Twitter Twitter接納馬斯克收購、特朗普概念股DWAC挫近13%

【07：52】【TWTR】Twitter接納馬斯克3432億元收購建議 Twitter股價升逾5%

==以下4月25日（周一）股市==

中國疫情恐礙經濟增長，北京恐擴大封城，引發全球股市憂慮，道指早段曾最多跌488點，納指亦曾跌0.9%，不過，基於增長放緩，市場預期油價需求下跌，油價跌逾5%，紓緩通脹及儲局加息壓力，紐約期油跌穿100美元關，布蘭特期油亦跌近100美元水平，美債息曾跌穿2.8厘。

美股中段轉升，尾市繼續走高，推特漲近6%領跑標指成分股，納指漲幅擴大至逾1%。市場仍在評估聯儲局激進加息導致經濟衰退的風險，並關注海外疫情及抗疫封鎖措施的影響。

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本港時間今晨4時（即收市），道指漲238點或0.7%，收報34049點；納指升165點或1.3%，收報13004點；標指升24點或0.5%，收報4296點。業績方面，道指成份股可口可樂業績超預期，利好道指表現。【可樂業績】可口可樂首季純利增24% 超預期

距離收市前1小時，推特宣布接受馬斯克以每股54.20美元現金收購，股票一度停牌等候公布消息。

推特宣布接受馬斯克收購，指交易將帶來可觀的現金溢價，馬斯克的提案對股東來說是最好的選擇。將在4月28日開市前發布第一季度業績，但不會舉行電話會議。又指馬斯克已經獲得255億美元的全額承諾融資。交易完成後，推特將成為一家私人控股公司。

馬斯克將以每股54.2美元的價格收購推特，這個作價較該股4月1日收市價高出38%，即馬斯克披露推特持股前的最後一個交易日。

國際評級穆迪預計2022年全球通脹將保持高位，2023年下半年將保持溫和，又指如果通脹變得更加根深蒂固，主權債務將在更長時間內面臨更高的融資成本，而長期的高通脹將進一步增加社會和政治風險。

國際油價跌，美國國債受到追捧。10年期美債息跌逾7個基點，報2.8198厘。美滙指數企101關口，升0.5%，報101.71。

紐約期油失守100美元關，截至今晨4時，紐約期油跌3.1%，報98.81美元；布蘭特期油跌3.28%，報102.67美元。油企雪佛龍及埃克森美孚跌1.8%及3.2%，油服股斯倫貝謝（Schumberger）及哈里伯頓（Halliburton）亦跌逾6%。

國際金價跌穿1900美元水平。紐約期金收市跌近2%，報1896美元。

全球最大的私募股權公司黑石集團（Blackstone）同意收購美國物業投資集團PS Business Parks，涉資76億美元（約592.8億港元）。黑石提出每股作價為現金187.5美元，較PS Business Parks上周收市價溢價12%。

加拿大央行行長麥克勒姆（Tiff Macklem）周一在國會聽證會上表示，央行將考慮再次大幅加息，以努力遏制通脹，預計央行將考慮在6月份再加息50個基點。

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股踏入科技股業績高峰期 聚焦美國首季GDP及3月PCE物價指數

即市走勢︰

【03：01】推特：接受馬斯克以每股54.20美元現金收購 恢復交易股價漲6.5%

馬斯克將以每股54.2美元的價格收購推特。交易估值約440億美元，預計將於2022年完成，將由馬斯克獨家持股。推特指對股東而言，馬斯克所提收購是最好的選擇。公司將在4月28日美股開市前發佈第一季度業績，不會舉行電話會議。



交易宣布後推特恢復交易，漲幅擴大至6.5%。

【02：43】推特（TWTR）盤中停牌，停牌前漲5.52%，報51.63美元。

【02：36】美股午市後段反覆，道指轉跌為升， 暫升68點或0.2%，扭轉早市急瀉488點劣勢；納指亦升85點或逾0.6%；標指跌0.4%

道指轉漲，Netflix仍然跌超3%，道指成分股強生漲逾1.7%，美國運通、微軟、Salesforce.com、家得寶、迪士尼至少漲逾1%，雪佛龍維持超過2.2%跌幅

納指成分股莫德納漲約7.3%領跑，Match集團漲逾6.7%，Fortinet和Mercadolibre也至少漲逾5.3%，ASML仍然跌逾3.0%。標普500指數的11個板塊中，通訊板塊漲1.1%，房地產和公用事業板塊則至少跌逾1.1%，能源板塊跌逾3.3%。

【02：31】美、布兩油拉升逾1.6美元，分別報98.62美元和102.21美元，跌幅收窄至3.11%和3.54%。

【02：27】國際評級機構穆迪：通脹風險高於多數金融機構的收益

【01：57】法國總統府：馬克龍和拜登在通話中，同意很快就烏克蘭衝突等問題進行更詳細的討論

【01：37】紐約期金收跌至1,900美元下方，為2月下旬以來首次

紐約6月黃金期貨收跌38.30美元，跌幅2.0%，報1896.00美元，創2月份下旬以來新低。

【01：30】據俄羅斯衛星網：俄羅斯外交部發言人扎哈囉娃表示，俄羅斯和烏克蘭的談判小組仍在，談判進程沒有結束

【00：56】巴菲特慈善午餐6月12日開拍，今年將是最後一屆

格萊德基金會周一表示，巴菲特計劃舉辦其第21屆、也是最後一次慈善午餐拍賣活動，拍賣將於6月12日在eBay上開始，並將於6月17日結束。拍賣中標者和多達七位客人，將在曼哈頓的Smith & Wollensky牛排館與巴菲特共進午餐。目前尚不清楚為什麼今年是最後一次。

【00：51】推特股價漲逾6.3%，刷新即市高位至52.29美元

【00：47】歐股收市普遍向下，英國富時100指數報7388點，跌133點或1.77%；德國DAX指數報13931點，跌210點或1.49%；法國CAC 40指數報6449點，跌131點或2%；意大利富時MIB指數報23917點，挫362點或1.49%。

【00：21】克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，俄羅斯總統普京計劃在周二與土耳其總統埃爾多安通話

【00：20】彭博社消息，私募GNRI正針對其位於博茨瓦納的銅礦研究若干選項，其中包括將該礦場出售的可能性，潛在交易的規模大約為15億美元。

【00：17】道指跌293點或逾0.8%， 報33517點， 此前曾最多跌488點或1.4%；納指幾近收復早前跌116點失地，僅跌24點或0.2%；標指跌1.5%

【00：03】美元兌瑞典克朗大漲2.22%，創3月14日以來新高至9.7454

【00：02】英鎊兌美元跌逾1%，刷新2020年9月以來低位至1.2697

【23：50】俄羅斯外交部表示，周二拉夫羅夫將向聯合國秘書長古特雷斯通報，俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動的進展

【23：39】紐約期油及布蘭特期油均跌逾6%，分別刷新4月12日以來低位至95.28美元及99.48美元

【23：02】美國5年期債息跌15個基點至2.78厘

【22：47】納指倒升

【22：22】道指跌幅擴至368點

【21：30】道指跌175點，報33675點，納指跌0.6%，報12758點，標指跌33點，報4238點。

【17：30】美股期貨跌幅加大，道指期貨跌310點 ，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌40點。

【12：11】道指期貨跌190點，報33620點；標指期貨跌22點，報4249點；納指期貨跌56點或0.4%，報13300點。

【10：26】【AAPL】彭博：富士康鄭州工廠被允許在封控期間繼續正常運營

【09：52】【歐洲央行】外電引述歐央行官員指最快7月加息 全年料合共加息最少兩次

【08：32】【TSLA】馬斯克證實 曾短訊質問蓋茨是否沽空Tesla

【08：00】【TWTR】Twitter據報正重新審視馬斯克收購建議 態度變得更正面

【07：30】美股上周五下挫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）暗示5月或加息半厘，並表示日後或繼續以類似加息幅度遏抑通脹，美國5年期及7年期債息一度突破3厘關口；野村驚人預測，儲局6月及7月兩次議息將加息0.75厘，大幅加息恐慌現，道指上周五跌981點，報33811點；標指跌121點或2.77%，報4271點；納指跌335點或2.55%，報12839點。

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責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）