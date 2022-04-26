【美股收市】推特接受馬斯克收購漲近6% 納指漲逾1.2% 道指升238點

中國疫情恐礙經濟增長，北京恐擴大封城，引發全球股市憂慮，道指開市早段跌275點，歐股跌逾1%，不過，基於增長放緩，市場預期油價需求下跌，油價跌逾5%，紓緩通脹及儲局加息壓力，紐約期油跌穿100美元關，布蘭特期油亦跌近100美元水平，美債息曾跌穿2.8厘。

美股中段轉升，尾市繼續走高，推特漲近6%領跑標指成分股，納指漲幅擴大至逾1%。市場仍在評估聯儲局激進加息導致經濟衰退的風險，並關注海外疫情及抗疫封鎖措施的影響。距離收市前1小時，推特宣布接受馬斯克以每股54.20美元現金收購，股票一度停牌等候公布消息。

美股先低後高，道指早段曾最多跌488點，納指亦曾跌0.9%，本港時間今晨4時（即收市），道指漲238點，漲幅0.7%，報34049點；納指升165點，升幅1.29%，報13004點；標指升24點，升幅逾0.5%，報4296點。

推特宣布接受馬斯克收購，指交易將帶來可觀的現金溢價，馬斯克的提案對股東來說是最好的選擇。將在4月28日開市前發布第一季度業績，但不會舉行電話會議。又指馬斯克已經獲得255億美元的全額承諾融資。交易完成後，推特將成為一家私人控股公司。

馬斯克將以每股54.2美元的價格收購推特，這個作價較該股4月1日收市價高出38%，即馬斯克披露推特持股前的最後一個交易日。

國際評級穆迪預計2022年全球通脹將保持高位，2023年下半年將保持溫和，又指如果通脹變得更加根深蒂固，主權債務將在更長時間內面臨更高的融資成本，而長期的高通脹將進一步增加社會和政治風險。

國際油價跌，美國國債受到追捧。10年期美債息跌逾7個基點，報2.8198厘。美滙指數企101關口，升0.5%，報101.71。

紐約期油失守100美元關，截至今晨4時，紐約期油跌3.1%，報98.81美元；布蘭特期油跌3.28%，報102.67美元。油企雪佛龍及埃克森美孚跌1.8%及3.2%，油服股斯倫貝謝（Schumberger）及哈里伯頓（Halliburton）亦跌逾6%。

國際金價跌穿1900美元水平。紐約期金收市跌近2%，報1896美元。

全球最大的私募股權公司黑石集團（Blackstone）同意收購美國物業投資集團PS Business Parks，涉資76億美元(約592.8億港元)。黑石提出每股作價為現金187.5美元，較PS Business Parks上周收市價溢價12%。

加拿大央行行長麥克勒姆（Tiff Macklem）周一在國會聽證會上表示，央行將考慮再次大幅加息，以努力遏制通脹，預計央行將考慮在6月份再加息50個基點。

【金價走勢】現貨金跌穿1900美元、日內跌近40美元 白銀等貴金屬價格大幅回落

業績方面，道指成份股可口可樂業績超預期，利好道指表現。

【可樂業績】可口可樂首季純利增24% 超預期

另外，Twitter股價造好，傳Twitter董事會將接受收購建議。

【TWTR】Twitter董事會據報正與馬斯克談判、盤前升逾5% 料最快周一接受馬斯克的收購建議

美國今日將會公布3月芝加哥聯儲全國活動指數，以及4月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

▼ 點擊圖片放大

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股踏入科技股業績高峰期 聚焦美國首季GDP及3月PCE物價指數

即市走勢︰

【03：01】推特：接受馬斯克以每股54.20美元現金收購 恢復交易股價漲6.5%

馬斯克將以每股54.2美元的價格收購推特。交易估值約440億美元，預計將於2022年完成，將由馬斯克獨家持股。推特指對股東而言，馬斯克所提收購是最好的選擇。公司將在4月28日美股開市前發佈第一季度業績，不會舉行電話會議。



交易宣布後推特恢復交易，漲幅擴大至6.5%。

【02：43】推特(TWTR)盤中停牌，停牌前漲5.52%，報51.63美元。

【02：36】美股午市後段反覆，道指轉跌為升, 暫升68點或0.2%，扭轉早市急瀉488點劣勢；納指亦升85點或逾0.6%；標指跌0.4%

道指轉漲，Netflix仍然跌超3%，道指成分股強生漲逾1.7%，美國運通、微軟、Salesforce.com、家得寶、迪士尼至少漲逾1%，雪佛龍維持超過2.2%跌幅

納指成分股莫德納漲約7.3%領跑，Match集團漲逾6.7%，Fortinet和Mercadolibre也至少漲逾5.3%，ASML仍然跌逾3.0%。標普500指數的11個板塊中，通訊板塊漲1.1%，房地產和公用事業板塊則至少跌逾1.1%，能源板塊跌逾3.3%。

【02：31】美、布兩油拉升逾1.6美元，分別報98.62美元和102.21美元，跌幅收窄至3.11%和3.54%。

【02：27】國際評級機構穆迪：通脹風險高於多數金融機構的收益

【01：57】法國總統府：馬克龍和拜登在通話中，同意很快就烏克蘭衝突等問題進行更詳細的討論

【01：37】紐約期金收跌至1,900美元下方，為2月下旬以來首次

紐約6月黃金期貨收跌38.30美元，跌幅2.0%，報1896.00美元，創2月份下旬以來新低。

【01：30】據俄羅斯衛星網：俄羅斯外交部發言人扎哈囉娃表示，俄羅斯和烏克蘭的談判小組仍在，談判進程沒有結束

【00：56】巴菲特慈善午餐6月12日開拍，今年將是最後一屆

格萊德基金會周一表示，巴菲特計劃舉辦其第21屆、也是最後一次慈善午餐拍賣活動，拍賣將於6月12日在eBay上開始，並將於6月17日結束。拍賣中標者和多達七位客人，將在曼哈頓的Smith & Wollensky牛排館與巴菲特共進午餐。目前尚不清楚為什麼今年是最後一次。

【00：51】推特股價漲逾6.3%，刷新即市高位至52.29美元

【00：47】歐股收市普遍向下，英國富時100指數報7388點，跌133點或1.77%；德國DAX指數報13931點，跌210點或1.49%；法國CAC 40指數報6449點，跌131點或2%；意大利富時MIB指數報23917點，挫362點或1.49%。

【00：21】克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，俄羅斯總統普京計劃在周二與土耳其總統埃爾多安通話

【00：20】彭博社消息，私募GNRI正針對其位於博茨瓦納的銅礦研究若干選項，其中包括將該礦場出售的可能性，潛在交易的規模大約為15億美元。

【00：17】道指跌293點或逾0.8%, 報33517點, 此前曾最多跌488點或1.4%；納指幾近收復早前跌116點失地，僅跌24點或0.2%；標指跌1.5%

【00：03】美元兌瑞典克朗大漲2.22%，創3月14日以來新高至9.7454

【00：02】英鎊兌美元跌逾1%，刷新2020年9月以來低位至1.2697

【23：50】俄羅斯外交部表示，周二拉夫羅夫將向聯合國秘書長古特雷斯通報，俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動的進展

【23：39】紐約期油及布蘭特期油均跌逾6%，分別刷新4月12日以來低位至95.28美元及99.48美元

【23：02】美國5年期債息跌15個基點至2.78厘

【22：47】納指倒升

【22：22】道指跌幅擴至368點

【21：30】道指跌175點，報33675點，納指跌0.6%，報12758點，標指跌33點，報4238點。

【17：30】美股期貨跌幅加大，道指期貨跌310點 ，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌40點。

【12：11】道指期貨跌190點，報33620點；標指期貨跌22點，報4249點；納指期貨跌56點或0.4%，報13300點。

【10：26】【AAPL】彭博：富士康鄭州工廠被允許在封控期間繼續正常運營

【09：52】【歐洲央行】外電引述歐央行官員指最快7月加息 全年料合共加息最少兩次

【08：32】【TSLA】馬斯克證實 曾短訊質問蓋茨是否沽空Tesla

【08：00】【TWTR】Twitter據報正重新審視馬斯克收購建議 態度變得更正面

【07：30】美股上周五下挫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）暗示5月或加息半厘，並表示日後或繼續以類似加息幅度遏抑通脹，美國5年期及7年期債息一度突破3厘關口；野村驚人預測，儲局6月及7月兩次議息將加息0.75厘，大幅加息恐慌現，道指上周五跌981點，報33811點；標指跌121點或2.77%，報4271點；納指跌335點或2.55%，報12839點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）