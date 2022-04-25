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【美股市況】道指跌368點　納指跌0.6%　紐油失100美元關（不斷更新）

股市 22:19 2022/04/25

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美股動態不斷更新

中國疫情恐礙經濟增長，北京恐擴大封城，引發全球股市憂慮，道指跌368點，納指跌0.6%，歐股跌逾1%，不過，基於增長放緩，市場預期油價需求下跌，油價跌逾5%，紓緩通脹及儲局加息壓力，紐約期油跌穿100美元關，布蘭特期油亦跌近100美元水平。

美滙指數高企，金價下跌近2%，跌穿1900美元關。

【金價走勢】現貨金跌穿1900美元、日內跌近40美元　白銀等貴金屬價格大幅回落

業績方面，道指成份股可口可樂業績超預期，利好道指表現。

【可樂業績】可口可樂首季純利增24%　超預期

另外，Twitter股價造好，傳Twitter董事會將接受收購建議。

【TWTR】Twitter董事會據報正與馬斯克談判、盤前升逾5%　料最快周一接受馬斯克的收購建議　

美國今日將會公布3月芝加哥聯儲全國活動指數，以及4月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股踏入科技股業績高峰期　聚焦美國首季GDP及3月PCE物價指數

即市走勢︰

【22：22】道指跌幅擴至368點

【21：30】道指跌175點，報33675點，納指跌0.6%，報12758點，標指跌33點，報4238點。

【17：30】美股期貨跌幅加大，道指期貨跌310點 ，納指期貨跌0.9%，標指期貨跌40點。

【12：11】道指期貨跌190點，報33620點；標指期貨跌22點，報4249點；納指期貨跌56點或0.4%，報13300點。

【10：26】【AAPL】彭博：富士康鄭州工廠被允許在封控期間繼續正常運營

【09：52】【歐洲央行】外電引述歐央行官員指最快7月加息　全年料合共加息最少兩次

【08：32】【TSLA】馬斯克證實　曾短訊質問蓋茨是否沽空Tesla

【08：00】【TWTR】Twitter據報正重新審視馬斯克收購建議　態度變得更正面

【07：30】美股上周五下挫，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）暗示5月或加息半厘，並表示日後或繼續以類似加息幅度遏抑通脹，美國5年期及7年期債息一度突破3厘關口；野村驚人預測，儲局6月及7月兩次議息將加息0.75厘，大幅加息恐慌現，道指上周五跌981點，報33811點；標指跌121點或2.77%，報4271點；納指跌335點或2.55%，報12839點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）

美股 港股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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