【蘋果動向】歐盟辣招出台！　蘋果兩大程式恐被迫全面開放

▲ 最近有外媒取得歐盟最新文件，指會對蘋果的App Store、iMessage等程式作出進一步規管，例如要求蘋果設備可以從第三方平台、網絡下載及安裝應用程式。

歐盟近年力推「數碼市場法」，針對科技公司壟斷而推出多項措施。最近有外媒取得歐盟最新文件，指會對蘋果的App Store、iMessage等程式作出進一步規管，例如要求蘋果設備可以從第三方平台、網絡下載及安裝應用程式。

【App Store刪App】蘋果推App Store改進計劃 刪除過時應用程式



據《MacRumors》報道，「數碼市場法」首先會處理長年備受爭議的App Store。歐盟將要求蘋果必需讓旗下設備可從第三方平台、網絡下載及安裝應用程式，並允許開發者自由選擇支付系統，無須強制使用蘋果提供的支付方式。



Siri 答案不可「自肥」



瀏覽器方面，蘋果一向需要第三方瀏覽器，如Chrome、Edge、Brave需要支援WebKit技術才能上架，但未來歐盟希望打破這項限制，允許第三方瀏覽器無需使用該技術。至於類似限制也會出現於蘋果語音助理Siri，要求其回答問題時需要提供第三方選項，且不能給予自家App服務優待。

【蘋果動向】iMessage兒童通訊安全功能 防止觀看和分享裸露圖片



歐盟亦希望打破iMessage、FaceTime等通訊軟件與外界的隔閡，除了要求進行端對端加密，將進一步要求其可以支援其他類似軟件，但實際的執行方式仍未公布。



根據歐盟反壟斷專員 Margrethe Vestager上月透露，「數碼市場法」最快可能在今年10月實施。

【蘋果動向】iPhone 14攝力大增？ 郭明錤：前置鏡頭將支援自動對焦

責任編輯：廖淑瑩