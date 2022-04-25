  • 30°C
香港時間 : 2022425日 (一) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果動向】歐盟辣招出台！　蘋果兩大程式恐被迫全面開放

科技 12:31 2022/04/25

分享：

分享：

最近有外媒取得歐盟最新文件，指會對蘋果的App Store、iMessage等程式作出進一步規管，例如要求蘋果設備可以從第三方平台、網絡下載及安裝應用程式。

歐盟近年力推「數碼市場法」，針對科技公司壟斷而推出多項措施。最近有外媒取得歐盟最新文件，指會對蘋果的App Store、iMessage等程式作出進一步規管，例如要求蘋果設備可以從第三方平台、網絡下載及安裝應用程式。

【App Store刪App】蘋果推App Store改進計劃 刪除過時應用程式
 
據《MacRumors》報道，「數碼市場法」首先會處理長年備受爭議的App Store。歐盟將要求蘋果必需讓旗下設備可從第三方平台、網絡下載及安裝應用程式，並允許開發者自由選擇支付系統，無須強制使用蘋果提供的支付方式。
 
Siri 答案不可「自肥」

瀏覽器方面，蘋果一向需要第三方瀏覽器，如Chrome、Edge、Brave需要支援WebKit技術才能上架，但未來歐盟希望打破這項限制，允許第三方瀏覽器無需使用該技術。至於類似限制也會出現於蘋果語音助理Siri，要求其回答問題時需要提供第三方選項，且不能給予自家App服務優待。

【蘋果動向】iMessage兒童通訊安全功能 防止觀看和分享裸露圖片
 
歐盟亦希望打破iMessage、FaceTime等通訊軟件與外界的隔閡，除了要求進行端對端加密，將進一步要求其可以支援其他類似軟件，但實際的執行方式仍未公布。
 
根據歐盟反壟斷專員 Margrethe Vestager上月透露，「數碼市場法」最快可能在今年10月實施。

【蘋果動向】iPhone 14攝力大增？ 郭明錤：前置鏡頭將支援自動對焦

責任編輯：廖淑瑩

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【手機充電】減電子垃圾　歐盟新法擴大電子產品「統一接口」範圍
2022/04/22
【手機充電】減電子垃圾　歐盟新法擴大電子產品「統一接口」範圍
【Android手機】Android 12現漏洞　手機或會快速燒電？
2022/04/21
【Android手機】Android 12現漏洞　手機或會快速燒電？

你可能感興趣

【手機充電】減電子垃圾　歐盟新法擴大電子產品「統一接口」範圍
11:00 2022/04/22
【手機充電】減電子垃圾　歐盟新法擴大電子產品「統一接口」範圍
【Android手機】Android 12現漏洞　手機或會快速燒電？
19:00 2022/04/21
【Android手機】Android 12現漏洞　手機或會快速燒電？
科技產品 軟件 壟斷 語音助理 歐盟 iPhone App Store

下一篇文章

【上帝粒子】全球最大粒子對撞機　維護3年後重新啟動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【串流大戰】準備超越Netflix？HBO、HBO Max今年首季增300萬訂閱
【串流大戰】準備超越Netflix？HBO、HBO Max今年首季增300萬訂閱
【康復紀錄二維碼】港府正式推出康復者紀錄二維碼　確診康復者如何下載？
【康復紀錄二維碼】港府正式推出康復者紀錄二維碼　確診康復者如何下載？
【串流平台】Netflix訂閱人數大跌　緊急煞停動畫業務
【串流平台】Netflix訂閱人數大跌　緊急煞停動畫業務
【PlayStation】Sony擬於PS4及PS5免費遊戲加插廣告　增加遊戲開發商收入
【PlayStation】Sony擬於PS4及PS5免費遊戲加插廣告　增加遊戲開發商收入
【免費維修】Apple Watch Series 6現「畫面全黑」問題　可享蘋果官方免費維修
【免費維修】Apple Watch Series 6現「畫面全黑」問題　可享蘋果官方免費維修
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款