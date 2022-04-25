【招行反貪】招行行長田惠宇墮馬、股價再跌一成　大和調低目標價照撐買（附券商最新目標價）

▲ 【招行反貪】招行行長田惠宇墮馬、股價曾跌11% 大和調低目標價照撐買（附券商最新目標價）

招商銀行 （03968） 上周宣布田惠宇退任行長，未及一周中紀委公布田惠宇涉嚴重違紀違法，招行成為近年少有高級管理層涉貪的內銀。招行上周五同時公布首季多賺12.5%至360億元人民幣，多家券商趁機調整預測，至少4家券商已調低招行目標價，當中大和明言近期市場情緒下，需要調低招行較同業估值溢價，惟認為招行最新股價超賣。

招行今早股價低開半成，最多曾跌11%至46.15元，全日跌10%，收報46.7元，創逾52周新低，成交47億元。田惠宇受惠消息上周傳出以來，招行股價累跌逾兩成。

招行A股則跌9%，報38.83元人民幣，較港股輕微溢價0.5%。

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大和：招行已建完善的企業管治架構 降目標價反映估值溢價降

大和資本指出，招行首季信貸增長1880億元（人民幣，下同），較去年同期增2830億元減少，反映疫情對內地經濟影響，大致完成該行全年目標的30%，需要待內地大城市疫情退卻才有望加快。

大和續指，招行存款、淨息差表現穩健，當中存款單季增2950億元，較去年多940億元，而淨息差按年不變。在資產質素上，招行企業不良貸款比率增118基點至1.33%，主要受內房不良貸款率達2.57%影響，並明言短期比率仍會上升。

招行強項財富管理業務上，招行上季分部收入跌11%，反映資本市場表現不濟，大和認為，招行首季財富管理業務已較市場預期為佳，認為財富管理業務是不可逆轉走勢，也是該行未來增長動力。

在管理層變動上，大和認為，招行已建議完善的企業管治和商業營運架構，令該行可以維持領先地位。大和維持招行買入評級，但目標價由74元降至65元，反映近期市場情緒下，對應估值由市帳率1.8倍調低至1.6倍。

里昂：田惠宇受查風險被誇大 麥格理：ROE結構下跌

中信里昂報告認為，田惠宇涉嫌嚴重違紀違法被查與招行無關的可能性更高，認為田惠宇受查的風險被誇大，招行基本優勢將保持。

里昂續指，招行首季的零售管理客戶總資產增長強勁，顯示其加強財富管理的優勢，即使招行壞帳提高，認為其準備金和資本強勁，未有太大衝擊。里昂因應招行首季費用收入減少、減值增加，下調盈利預測，目標價由88元降至84元，評級「買入」。

至於予招行「跑輸大市」評級的麥格理就指，招行退出內房貸款業務後，經調整後股本回報率（ROE）將會結構性下降，料招行資產質素可能進一步惡化，目標價由45元降至41元。

招行對不良貸款和整體不良貸款的覆蓋率從2021年的484%和252%，降至今年首季的463%和229%。

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