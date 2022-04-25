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【新冠疫苗】傳中國考慮引入復必泰疫苗　復星醫藥高開逾5%後轉跌

股市 12:12 2022/04/25

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【新冠疫苗】傳中國考慮引入復必泰疫苗　復星醫藥高開逾5%後轉跌

德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）日前指，隨着中國上海疫情擴大，北京此前只用國產疫苗的立場改變，考慮引進德國生物新技術公司（BioNTech）與美國藥廠輝瑞聯合研發的復必泰疫苗。

在港澳地區代理復必泰疫苗的復星醫藥 （02196） 股價高開低走，今早彈高5.6%後回落，現跌0.3%，報31.15元。

報道指，考慮到復必泰在對抗Omicron的保護力和有效期都比內地疫苗強，中國政府考慮「放行」復必泰。BioNTech執行長沙欣（Ugur Sahin）曾到上海談判，北京方面暗示願意批准。知情人士指，生產疫苗不是問題，只要北京放行，BioNTech有能力供應全中國所需。BioNTech未來數週將與中方代表展開談判。

復星醫藥日前表示，正有序推進疫苗在內地的第二期臨床試驗。

【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）

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【疫苗股】復星醫藥新冠測試劑獲藥監局註冊批准、對集團業績料正面

【新冠疫苗】國藥、科興Omircon滅活疫苗　同日分別獲香港批准臨床試驗

【金融中心】新加坡4月26日起取消所有疫情限制　已打疫苗人士入境前無須檢測

編輯：姚卓然

港股 疫情 輝瑞 BioNTech 疫苗 醫藥股 復星醫藥（02196）
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