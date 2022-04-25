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【烏克蘭戰爭】據報普京拒絕和談 打算掠奪更多烏國領土

環球社會熱點 12:12 2022/04/25

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俄羅斯與烏克蘭和談陷入彊局，俄羅斯早前更表明打算全面控制烏克蘭南部及頓巴斯地區。外媒引述接近俄羅斯總統普京消息人士指出，普京已對停戰和談失去興趣，不認為和談會取得成果，反而希望掠奪更多烏克蘭領土。

烏索更多重武器援助 自曝美高官來訪 【下一頁】

英媒引述曾聽取俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會議簡報的消息人士指，普京在上月俄軍戰事失利後，曾認真考慮與烏克蘭達成和談協議，雙方於上月下旬在伊斯坦布爾達成首份和談草案。

但烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指控莫斯科在布查（Bucha）及馬里烏波爾（Mariupol）等城市干犯戰爭罪後，和談陷入彊局。普京亦對烏方擊沉俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）深感憤怒，認為是恥辱，又指和平努力處於「死胡同」，反對簽署任何協議。

包括土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及俄裔富豪阿巴莫域治（Roman Abramovich）等人， 一直試圖遊說普京與澤連斯基會晤。但消息人士表示，普京上周五（22日）向米歇爾表明，現時不是與澤連斯基會面的合適時機。

敖德薩民居遭炮擊8死 包括3月大嬰兒 【下一頁】

消息人士認為，普京打算趁機掠奪更多烏克蘭領土，又指正盡量避免與澤連斯基會面，希望在雙方會晤前達成軍事目的。

消息人士亦稱，普京對俄烏戰爭持有扭曲看法，真誠相信俄羅斯電視台報道的消息，以及俄軍將領捷報。即使有相反證據，但普京仍堅持認為，俄軍在軍事行動沒有襲擊平民，更沒有所謂圍攻Azovstal鋼鐵廠。

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責任編輯：郭麗明

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