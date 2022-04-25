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奧地利外長指烏克蘭不應入歐盟 烏批評短視（第二版）

環球社會熱點 17:23 2022/04/25

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烏克蘭政府早前已完成填寫加入歐盟的申請表，歐盟將評估是否批准烏克蘭加入。但奧地利外長早前指烏克蘭不應加入歐盟，指可以用不同方式建立烏克蘭與歐盟的聯繫，遭烏克蘭批評其短視。

【烏克蘭戰爭】烏索更多重武器援助 自曝美高官來訪 【下一頁】

（第二版更新奧地利倘反對或令審批程序出現阻滯）

《真理報》（Pravda）周日（24日）報道，奧地利外長沙倫貝格（Alexander Schallenberg）上周出席歐洲媒體峰會時表示，他認為不應向烏克蘭提供歐盟成員國資格。

他指出目前多個西巴爾幹國家仍就加入歐盟進行談判，形容這些國家在沒有歐盟正式成員國資格的情況下，所走的路比烏克蘭更長，因此他不同意直接讓烏克蘭加入歐盟。

沙倫貝格主張加深歐盟與烏克蘭的聯繫，但他認為並非提供正式成員國資格，而應該使用其他方式達到加強聯繫的目標。他建議烏克蘭可加入歐盟經濟區或者只是維持現狀。

他重申奧地利的軍事中立立場，強調國家不屬於、也無意加入任何軍事聯盟。不過他強調在俄烏戰爭期間，奧地利對烏克蘭國防有作出貢獻，又指歐盟成員國資格與中立性兩者兼容。

據悉，奧地利的立場可能會影響烏克蘭申請加入歐盟談判的時間和進程。烏克蘭要申請加入歐盟，歐洲理事會首先會開會決定，是否將烏克蘭列為候選國。如歐洲理事會作出決定，所有歐盟成員國政府必須一致同意開始談判。因此奧地利政府也需同意談判。

歐洲理事會計劃於6月23日至24日召開會議，商討是否給予烏克蘭候選國資格。

如果奧地利與其餘歐盟成員國均同意，各國就可開始談判，並展開工作審核烏克蘭是否符合歐盟價值觀的特定標準。

【烏克蘭戰爭】烏官稱購買俄石油國家 同犯戰爭罪 【下一頁】

烏克蘭外交部發言人批評沙倫貝格的言論，指沙倫貝格忽略歐盟創始成員國絕大多數人口，支持烏克蘭加入歐盟這項事實。

烏克蘭更批評沙倫貝格的言論在戰略上屬於短視，也不符合統一歐洲的利益，指烏克蘭完全有理由要求其客觀承認烏克蘭的優點和對歐盟的戰略作用。

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責任編輯：鄭錦玲

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