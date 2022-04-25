【異動股】滙豐（00005）績前跌逾4% 破底低見51.7元 股市 11:48 2022/04/25 分享： 分享： 滙豐 （00005） 明日公布業績，今早績前股價跌逾4%，一度破底低見51.7元，創月內新低，周息率現為報3.75厘。 耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）指，預計業績難有太大睇頭，未有貨者不宜績前短線操作。 *中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼？重溫《開市追揸沽》* 相關文章 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 今日 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（附time code） 2022/04/22 【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（附time code） 你可能感興趣 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 今日 11:16 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（附time code） 11:36 2022/04/22 【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（附time code）