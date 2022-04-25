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【異動股】滙豐（00005）績前跌逾4% 破底低見51.7元

股市 11:48 2022/04/25

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滙豐 （00005） 明日公布業績，今早績前股價跌逾4%，一度破底低見51.7元，創月內新低，周息率現為報3.75厘。

耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）指，預計業績難有太大睇頭，未有貨者不宜績前短線操作。

*中概股摘牌風波未息    港股能否避過風眼？重溫《開市追揸沽》*

 

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