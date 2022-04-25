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【美團3690】美團倒升近2%　據指推出「美團直播助手」App、拓直播帶貨業務

股市 11:30 2022/04/25

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【美團3690】美團據指推出「美團直播助手」App　拓直播帶貨業務

美團 （03690） 近日推出一款名為「美團直播助手」的產品，內媒報道，美團直播助手是美團官方為商家和達人提供的免費開播工具，主播可以通過App隨時開播。 

美團直播助手完善了美團此前的直播功能，比如可以通過美團直播助手發布直播預告功能，並支持主播添加團購、魔盒券包、兌換券、門票、團單等多類型商品。內媒指，透過美團直播助手可以發現，直播類目中新增了團購、電商、外賣等場景，可見美團正在加碼對直播生態的構建，並希望通過直播實現帶貨。

現時，直播帶貨已經成為商家推廣、銷售產品的新方式，像抖音直播、快手直播、淘寶直播等，都已是各家獲取新收入來源的的重要途徑。

股價方面，美團由跌約3%倒升1.8%，報144元。

*重溫【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）*

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編輯：姚卓然

港股 電玩手遊 主播 美團－W（03690）

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