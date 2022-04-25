【智能手錶】Google將推智能手錶？ 美國專利局文件揭破

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Google早前宣佈，Google I/O開發者大會2022將於美國西岸時間5月11日至12日舉行。至於外界盛傳將於會上發表Google首款智能手錶Pixel Watch，最近也有新消息。有外媒發現Google交給美國專利商標局的文件內容，亦明確寫有「PIXEL WATCH」。
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據《9to5google》報道，Google在提交給美國專利商標局的最新文件，首度在內文明確寫上「PIXEL WATCH」。雖然文件未有透露產品相關規格細節，但這是首次證實Google首款智能手錶以Pixel Watch命名。
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報道又指，Google近期的舉動似乎暗示Pixel Watch即將推出的可能性，例如調整官網排版，首度將「智慧手錶」的欄位獨立，放在Pixel手機旁邊，讓市場猜測是為Pixel Watch預留位置。
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責任編輯：廖淑瑩