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【智能手錶】Google將推智能手錶？ 美國專利局文件揭破

科技 11:29 2022/04/25

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有外媒發現Google交給美國專利商標局的文件內容，亦明確寫有「PIXEL WATCH」。

Google早前宣佈，Google I/O開發者大會2022將於美國西岸時間5月11日至12日舉行。至於外界盛傳將於會上發表Google首款智能手錶Pixel Watch，最近也有新消息。有外媒發現Google交給美國專利商標局的文件內容，亦明確寫有「PIXEL WATCH」。

【免費維修】Apple Watch Series 6現「畫面全黑」問題 可享蘋果官方免費維修
 
據《9to5google》報道，Google在提交給美國專利商標局的最新文件，首度在內文明確寫上「PIXEL WATCH」。雖然文件未有透露產品相關規格細節，但這是首次證實Google首款智能手錶以Pixel Watch命名。

【手機充電】減電子垃圾 歐盟新法擴大電子產品「統一接口」範圍
 
報道又指，Google近期的舉動似乎暗示Pixel Watch即將推出的可能性，例如調整官網排版，首度將「智慧手錶」的欄位獨立，放在Pixel手機旁邊，讓市場猜測是為Pixel Watch預留位置。

【iOS App】Google推出「Switch To Android」 iPhone資料快速轉移至Android機

責任編輯：廖淑瑩

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