▲ 【航空解禁】IATA：香港解禁外國旅客入境僅一小步、須更多工作重建連接力 曾稱香港從航空地圖「消失」

港府上周五宣布，5月1日起放寬部分航空出入境要求，包括令外國旅客入境香港時與香港居民同一待遇，但仍須隔離檢疫至少7日。國際航空運輸協會（IATA）最新發聲明指，港府最新航空出入境政策是向前邁出一步，但仍需要行更多步才可重建香港對外連接，支撐航空界復甦。

總幹事Willie Walsh 4月初指出，香港航班、旅客入境要求苛刻，香港不再是國際航空樞紐，幾乎從地圖消失（off the map），以香港為樞紐樞營運的航空公司，將面臨艱難時期，很多航空公司視香港營運是「不可能任務」。

IATA在香港時間周一表示，容許非香港居民入境是可喜的發展，但隔離檢疫要求依然會嚇怕很多旅客抵港，尤其是亞洲很多城市已容許無隔離出入境。

對於港府5月時放寬航班「熔斷機制」的門檻和停飛時間，IATA續指，但不改變航空公司面對營運不確定，形容當旅客出示所須文件後，後續情況已超出航空公司控制範圍。

IATA稱，亞太區不少政府已解除對已完成接種疫苗人士的隔離要求，甚至解除檢測要求，認為這是香港未來所須的發展。

IATA屬全球航空公司組成的商會組織，國泰航空 （00293） 、中國國航 （00753） 、南方航空 （01055） 、東方航空 （00670） 等香港或內地航空公司都是會員之一。

新加坡4月26日起取消所有疫情限制 已打疫苗人士入境前無須檢測，可見【下一頁】

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