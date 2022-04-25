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【虛擬銀行】Mox客戶人數超越30萬　較去年底升近50%

宏觀解讀 11:20 2022/04/25

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Mox客戶人數超越30萬，較去年底升近50%。

虛擬銀行Mox宣佈，客戶人數超越30萬人。Mox表示，其客戶數量僅在過去少於4個月時間內，已較2021年年底上升了接近50%，更是其在2021年5月推出Mox Credit時的3倍。

Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）表示，Mox將繼續推出不同類型的創新服務，兌現該行對客戶在安全、簡便、智能及富趣味服務的承諾。他透露，客戶數量持續上升，推動Mox Credit自2021年5月面世以來愈來愈受歡迎。

Mox又同時公佈其他營運數據。該行今年每月錄得接近100萬次交易量，處理了超過10萬個Mox Credit申請，當中有超過80%都是直接處理，客戶毋須提交額外文件。Mox又發現，喜歡以Mox Credit作消費的客戶，亦喜歡使用該行借貸服務，包括「簽賬分期」、「即時借」及「即時清」服務。此外，平均而言，客戶差不多每隔一天就會登入Mox app處理各類銀行服務，近八成客戶亦使用至少兩項Mox產品及服務。  

【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？

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