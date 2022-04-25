【上帝粒子】全球最大粒子對撞機　維護3年後重新啟動

▲ 科學家期望透過觀察希格斯玻色子衰變，發現為甚麼宇宙是具有質量。（法新社）

歐洲核子研究組職（CERN）在2018年關閉全球最大粒子對撞機（Large Hadron Collider, LHC），進行保養和系統升級。原定於2021年完成升級，但後來因新冠疫情而延期。CERN日前宣布終於完成LHC升級，並已重新啟動進行第三次運作，預計將持續至2026年。

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CERN的實驗是將兩束質子在27公里長的LHC上加速，並以相反方向循環碰撞，產生出被喻為「上帝粒子」的希格斯玻色子（Higgs boson）。科學家期望透過觀察希格斯玻色子衰變，發現為甚麼宇宙是具有質量。

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現時CERN實驗中使用的光束包含的質子數量相對較少，並在4,500億電子伏特下循環。CERN表示，未來將提高光束的能量和強度，直到LHC能夠以創紀錄的13.6兆電子伏特的能量進行碰撞。

系統升級 加入AI提高運算效率

CERN指出，升級後的LHC進行了加固，並需要更高的能量運行，現時擁有更精確的感應器分析運算能力，甚至加入最新的AI 統提升數據整理效率。

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責任編輯：陳卓賢