【疫市開店】香港餐廳首3個月淨新增超過250間　疫市擴充有危亦有機？

▲ 疫下開店的籌備時間比一般長，食肆要如何應對突發情況？（資料圖片）

今年初本港爆發第五波疫情，不少餐廳捱不過晚市禁堂食，但亦有些疫市擴充，甚至吸引不少餐飲業新力軍加入戰團。這些疫市開店的業者雖然遇上多種挑戰，但各有策略應對。

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據OpenRice公布的餐飲市場概況顯示，今年首3個月淨新增超過250間餐廳（已扣除結業餐廳數量），涵蓋各類價位、菜系。雖然第五波疫情爆發下，長達3個月多月的晚市堂食禁令、嚴峻的疫情，令不少餐廳倒閉，但今年首3個月的新開餐廳數量仍超過結業餐廳。

繼續「一年開一間」

日本菜餐廳「日之苑」亦在第五波疫情期間，於九龍區增設新店，主打外賣生意。該企行政總裁陳學濤透露，該店的投資額達150萬元，希望在2至3年內回本。他對前景感樂觀，市民首輪消費券到手後，亦令其生意額錄1至2成升幅。雖然疫情尚未完全平復，但該企計畫今年將會再於九龍區增設分店，維持「一年開一間」的目標。他解釋：「不論有沒有疫情，公司仍希望繼續擴充。」

▲ 日之苑今年初在佐敦開設新店。（Facebook圖片）

老品牌：中低價市場有潛力

逾50年歷史的老店「樂園魚蛋」，亦將於本周在九龍灣區開設新店。該企總經理勞家泰表示開店計劃斥資150萬，落實時已爆發新一輪疫情，他坦言：「有少少冒險成份。」不過，疫後前景不明朗，加上魚蛋粉麵店主攻中低價的大眾市場，相信疫後發展將有一定潛力。今年內品牌將會再增設一間餐廳及一間零售店，同時推出零售包裝於超市及凍肉店上架，料收入將會錄得升幅。

疫市開店挑戰多 如何解決？

疫市擴充的日之苑及樂園魚蛋皆指，這段時間開店的籌備時間比一般長，因裝修進度受建材物流延後、工人確診所影響。樂園魚蛋的勞家泰透露：「過往開店會把裝修期控制在60天內，但今次九龍灣新店則用上90天。」他解釋，疫情期間與裝修公司、商場亦未能面對面溝通，「有少少改動也要用電郵來往、等答覆。」日之苑的陳學濤更指，開業至今逾3個月，但仍有些設備尚未到港。

疫市開店策略

定位清晰（如攻平民市場或中高端消費）

預留較長的裝修期

設定應變方案

預留時間或提前申請牌照

收集意見，選合適地點

▲ 企業宜嘗試不同方式，如地區團購，減輕生意受疫情的影響。（Facebook圖片）

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記者：葉泳珊