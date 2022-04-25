▲ 【資產管理】半夏投資將中國股票敞口削減至零 創始人李蓓：今年形勢可能比2008年更糟糕

環球股市齊瀉，彭博報道，隨着疫情爆發、俄羅斯入侵烏克蘭、中國市場下挫，中國表現最好的宏觀對沖基金之一上海半夏投資管理中心創始人李蓓表示，旗下基金已將股票敞口削減至零，以防經濟形勢惡化以及股市進一步下跌，而在大宗商品價格上漲導致虧損後，基金也幾乎平掉了所有的大宗商品淡倉。



李蓓接受彭博採訪時表示，對於基金經理來說，今年的形勢可能比2008年更糟糕。她表示，即使是在全球金融危機期間，持有國債也可能是一個成功的策略，但現在很難找到一個可以賺錢的地方。烏克蘭戰爭和omicron變種迅速傳播等不可預知的事件，令善於在各種資產類別中捕捉機遇的中國基金經理措手不及。

上海半夏投資管理中心資產管理規模超過50億元人民幣。表現方面，半夏宏觀基金去年大漲60%，但今年第一季下跌約7%。其基金在放棄類似橋水的低波動率策略後，於2020年取得了258%的回報，並於2020年名列本地排行榜首。



李蓓表示，在她擔任宏觀基金經理的職業生涯中，零股票持倉並非沒有先例，但卻與過去同業買入股票的立場形成了鮮明對比，尤其是在國務院副總理劉鶴支持經濟的承諾激發了3月份的漲勢之後。不過，這種漲勢現已失去動力。頭部量化基金表示他們在股市下跌期間仍然堅持滿倉，其中部分基金還曾逢低買入。

上海封城需要上市公司承擔一定損失

另外，李蓓在上海封控期間表示，人們有點過於樂觀了。她最近在公司的微信公眾號中表示，omicron變種傳播力如此之強，意味中國的清零政策「需要上海人做出犧牲，需要經濟受到更大的影響，需要很多的上市公司也承擔一定的損失」。她還表示，對於在上海的基金經理，他們要做核酸，尋找食物，還要關心經濟的波動，「的確是身心俱疲」。

與此同時，管理超過100億元人民幣資產的宏觀基金敦和資產管理蒙受巨額虧損，於本月向投資者道歉並下調了管理費。

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編輯：姚卓然