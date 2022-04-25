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【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎（立即收看）

股市 12:28 2022/04/25

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《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股，分享價量齊升股買賣技巧，包括：滙豐 （00005） 、電能實業 （00006） 、希慎興業 （00014） ，詳情待石Sir為你分析。

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欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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港股 石鏡泉 希慎 希慎興業（00014） 滙豐控股（00005） 電能實業（00006）

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【業績｜內房股】中海外宏洋首季經營溢利增長19%　股價半日跌4%
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