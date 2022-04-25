【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎（立即收看） 股市 12:28 2022/04/25 分享： 分享： 《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股，分享價量齊升股買賣技巧，包括：滙豐 （00005） 、電能實業 （00006） 、希慎興業 （00014） ，詳情待石Sir為你分析。 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股 最新專欄文章 更多 【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃（立即收看） 2022/04/19 【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃（立即收看） 【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團（立即收看） 2022/04/11 【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團（立即收看） 【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通（立即收看） 2022/04/04 【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通（立即收看） 【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業 （立即收看） 2022/03/28 【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業 （立即收看） 【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里（立即收看） 2022/03/21 【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里（立即收看） 港股 石鏡泉 希慎 希慎興業（00014） 滙豐控股（00005） 電能實業（00006）