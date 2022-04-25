【人民幣滙價】人民幣在岸及離岸價均創1年低位　後者今早最弱曾報6.5788

▲ 人民幣在岸及離岸價均創1年低位，後者今早最弱曾報6.5788。

人民幣滙價未見起色，今早中間價報6.4909，較上日的6.4596再貶313點子，兼創8個月低位。至於人民幣在岸價及離岸價均創1年低位。在岸價今早最弱見6.5493，較上日走低最多479點子；離岸價今早最弱曾報6.5788，較上日再走弱526點子。

曾任國家外匯管理局國際收支司副司長及司長，現為中銀證券全球首席經濟學家的管濤表示，此次滙率調整是在內地疫情反彈、金融市場波動、中美利差收斂等因素綜合作用下，滙市運行的最終結果，滙率水平變化並非政策刻意追求的目標。而且，因為近日境內外差價持續達到兩分多錢，這波人民幣回調很大程度上也是離岸市場驅動。

他續指，近兩年來人民幣震蕩升值，滙率出現有漲有跌的雙向波動，是滙率政策日益靈活的表現，有助於吸收內外部衝擊，更好發揮滙率對宏觀經濟穩定和國際收支平衡的自動穩定器作用。這次滙市波動再次生動地說明，市場主體要樹立「風險中性」意識，建立嚴格的財務紀律，堅持以「保值」而非「增值」為核心的滙率風險管理原則，要避免陷入線性的單邊升思維。

*重溫【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼*

相關文章：

【人幣前景】花旗料人民幣下試6.58 長綫仍穩守6.4

【人民幣滙價】離岸人民幣一度跌穿6.5水平、創去年8月低 瑞銀財管料未止跌、見7機會微

【人民幣滙價】人民幣在岸價與離岸價齊創半年低 受累中間價較預期弱兼美滙升穿100

【人幣定存】人民幣定存息趨同變新常態 最高息率2.8厘