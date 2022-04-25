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【人民幣滙價】人民幣創1年低位、即期收報6.5544　港交所人民幣匯率期貨交易新高

宏觀解讀 19:12 2022/04/25

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人民幣在岸及離岸價均創1年低位，後者今早最弱曾報6.5788。

人民幣兌美元滙價未見起色，今早中間價報6.4909，較上日的6.4596再貶313點子，兼創8個月低位。至於人民幣在岸價及離岸價更分別創1年及約1年半低位。在岸人民幣今最弱曾見6.5570，兌美元即期收報6.5544， 跌669點子；離岸人民幣午後跌穿6.59，最低曾報6.5979，較上日走弱逾700點子。

以港元計價，每港元兌0.8390離岸人民幣，兌在岸人民幣則報0.8362。

人民幣匯價波動下，港交所 （00388） 旗下美元兌離岸人民幣匯率期貨交投創新高，全日成交39,149張，名義合約價值39億美元，迷你合約也有30,203張成交，名義合約價值6.04億美元。

港滙續創2019年8月以來低位 今早曾報7.8470、距弱方保證僅30點子，可見【下一頁】

曾任國家外匯管理局國際收支司副司長及司長，現為中銀證券全球首席經濟學家的管濤表示，此次滙率調整是在內地疫情反彈、金融市場波動、中美利差收斂等因素綜合作用下，滙市運行的最終結果，滙率水平變化並非政策刻意追求的目標。而且，因為近日境內外差價持續達到兩分多錢，這波人民幣回調很大程度上也是離岸市場驅動。

他續指，近兩年來人民幣震蕩升值，滙率出現有漲有跌的雙向波動，是滙率政策日益靈活的表現，有助於吸收內外部衝擊，更好發揮滙率對宏觀經濟穩定和國際收支平衡的自動穩定器作用。這次滙市波動再次生動地說明，市場主體要樹立「風險中性」意識，建立嚴格的財務紀律，堅持以「保值」而非「增值」為核心的滙率風險管理原則，要避免陷入線性的單邊升思維。

金管局余偉文：投資環境十分困難 外匯基金4招減美國加息風險、包括調整非美元資產，可見【下一頁】

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