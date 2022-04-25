  • 30°C
香港時間 : 2022425日 (一) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣滙價】人民幣創1年低位　離岸人民幣跌穿6.85、日內跌逾500點子

宏觀解讀 13:36 2022/04/25

分享：

分享：

人民幣在岸及離岸價均創1年低位，後者今早最弱曾報6.5788。

人民幣兌美元滙價未見起色，今早中間價報6.4909，較上日的6.4596再貶313點子，兼創8個月低位。至於人民幣在岸價及離岸價均創1年低位。在岸人民幣今早最弱見6.5493，較上日走低最多479點子；離岸人民幣午後跌穿6.58，暫報6.5810，上日再走弱逾500點子。

以港元計價，每港元兌0.8388離岸人民幣，兌在岸人民幣則報0.8340。

港滙續創2019年8月以來低位 今早曾報7.8470、距弱方保證僅30點子，可見【下一頁】

曾任國家外匯管理局國際收支司副司長及司長，現為中銀證券全球首席經濟學家的管濤表示，此次滙率調整是在內地疫情反彈、金融市場波動、中美利差收斂等因素綜合作用下，滙市運行的最終結果，滙率水平變化並非政策刻意追求的目標。而且，因為近日境內外差價持續達到兩分多錢，這波人民幣回調很大程度上也是離岸市場驅動。

他續指，近兩年來人民幣震蕩升值，滙率出現有漲有跌的雙向波動，是滙率政策日益靈活的表現，有助於吸收內外部衝擊，更好發揮滙率對宏觀經濟穩定和國際收支平衡的自動穩定器作用。這次滙市波動再次生動地說明，市場主體要樹立「風險中性」意識，建立嚴格的財務紀律，堅持以「保值」而非「增值」為核心的滙率風險管理原則，要避免陷入線性的單邊升思維。

金管局余偉文：投資環境十分困難 外匯基金4招減美國加息風險、包括調整非美元資產，可見【下一頁】

*重溫【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼*

相關文章：

【人幣前景】花旗料人民幣下試6.58 長綫仍穩守6.4

【人民幣滙價】離岸人民幣一度跌穿6.5水平、創去年8月低　瑞銀財管料未止跌、見7機會微

【人民幣滙價】人民幣在岸價與離岸價齊創半年低　受累中間價較預期弱兼美滙升穿100

【人幣定存】人民幣定存息趨同變新常態 最高息率2.8厘

開啟hket App，閱讀全文
外滙 國家外匯管理局 人民幣

上一篇文章

【ESG】百達資管與科大：約3成受訪者聽過或理解ESG投資　逾7成潛在投資者料分配一至四成預算予ESG產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助（不斷更新）
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後跌逾700點　失守二萬關（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後跌逾700點　失守二萬關（不斷更新）
【內地疫情】北京爆多條傳播鏈　騰訊：4.25起北京地區上班採用A/B班形式
【內地疫情】北京爆多條傳播鏈　騰訊：4.25起北京地區上班採用A/B班形式
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券商認購優惠（不斷更新）
【開市9點半】北京再爆疫情　騰訊今起北京上班採用A/B班　分析憂中資科技股拋售未完
【開市9點半】北京再爆疫情　騰訊今起北京上班採用A/B班　分析憂中資科技股拋售未完
【財爺網誌】陳茂波：美國加息或致港美息差擴闊　料港滙觸及7.85弱方兌換　港元資金流向美元
【財爺網誌】陳茂波：美國加息或致港美息差擴闊　料港滙觸及7.85弱方兌換　港元資金流向美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款