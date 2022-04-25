【法國大選】馬克龍擊敗馬琳勒龐 20年來首人連任

法國總統大選第二輪投票結束，票站已完成點算選票工作。投票結果顯示現任總統馬克龍以接近6成的得票率擊敗極右國民聯盟黨魁馬琳勒龐，成為過去20年來首名連任成功的法國總統。

法總統大選周日次輪投票 民調指馬克龍領先馬琳勒龐 【下一頁】

外媒引述最新投票結果，顯示馬克龍（Emmanuel Macron）得票率為58.55%，而馬琳勒龐（Marine Le Pen）則為41.45%。

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馬克龍是過去20年來首名成功連任的法國總統，而對上一次為前總統希拉克（Jacques Chirac）於2002年連任成功。

不過馬克龍在2017年以66.1%的得票率，擊敗僅獲得33.9%的馬琳勒龐，當時得票率差距達到32.2個百分點。而今次兩人支持率差距明顯收窄至17.1個百分點。

再加上今屆大選投票率亦低於上屆。總共有4,870 萬人登記投票，但次輪投票率低於首輪。選民棄權率更達到28%，創過去50年新高。

大選結果塵埃落定，馬克龍的支持者聚集於首都巴黎市中心艾菲爾鐵塔下方的戰神廣場（Champ de Mars） 歡呼慶祝。

馬克龍發表勝利演説指沒有人會被抛在一邊，承諾會成為所有人的總統。馬克龍承認很多選民投票給他並非真心支持他，只為阻止極右翼的馬琳勒龐。

不過馬克龍稱仍要感謝投票給他的選民，也深知在未來幾年仍欠他們一筆帳。他承諾會解決大量法國人感覺生活水平下降的問題，以及化解目前導致大量選民傾向極右翼的憤怒和分歧。

馬琳勒龐承認落敗，但今次為法國史上首次有極右政黨候選人突破40%得票率的關口。她形容今次的競選結果是一場輝煌的勝利，更誓言要在法國今年6月的議會選舉中繼續戰鬥。

法國選舉辯論火藥味濃 馬克龍狠批馬琳勒龐親俄 【下一頁】

周日（24日）晚上有數百名來自極左團體的示威者，分別在法國各個城市街頭上抗議馬克龍連任及馬琳勒龐的得票率。警方在巴黎等地的集會上，出動催淚彈驅散示威者。

總統大選告一段落後，法國最新的焦點為6月舉行的議會選舉，馬克龍將尋求中間派陣營取得多數議席，也可能會擴大與右翼的聯盟。

而馬克龍連任成功後料會率先履行其競選承諾，在夏天前採取一攬子措施緩解民眾生活成本上升的壓力，包括繼續限制天然氣等能源價格。

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責任編輯：鄭錦玲